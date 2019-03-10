“深海勇士”圓滿完成深潛科考

中評社北京3月10日電／歷時121天，航行17000餘海里，我國“探索一號”科考船搭載“深海勇士”號載人潛水器，圓滿完成了我國首次覆蓋西南印度洋和中印度洋的TS10深潛科考航次，於3月10日返回海南省三亞市。



記者在10日舉行的TS10科考航次情況報告會上獲悉，由中國科學院深海科學與工程研究院牽頭組織的西南印度洋和中印度洋的深潛科考航次，共完成了5個熱液區及2個異常區的深海水下實地勘察，獲得了大量高質量、高分辨率的海底熱液活動視像資料，采集了豐富的熱液流體、硫化物、基岩以及熱液大生物樣品，取得了一批具有重要科學價值的深海熱液科考成果，為深入研究現代海底熱液流體系統的物質循環、生命演化和適應機制以及生態環境效應提供了重要基礎數據和樣品。



TS10航次自2018年11月10日開始，於2019年3月10日結束。本航次中，“深海勇士”號在高海況、海底地質環境複雜的西南印度洋和中印度洋熱液區，共下潛作業62次。其中，2018年12月在西南印度洋單月下潛作業25次，刷新了中國載人深潛史單月下潛作業次數的新紀錄。在位於高海況的西南印度洋西風帶完成了連續15次下潛作業，實現了6－7級海況下的安全回收，多次完成了夜間布放、回收，完全具備了應急連續下潛的能力。



“深海勇士”號在地質環境複雜、多變的熱液區海底，多次完成原位監測設備的水下布放與回收，成功實現了海底丟失潛標的追蹤；完成了一款國產深海成像聲呐和二款萬米機械手的海底試驗，驗證了高精度的水下搜尋、搜救作業和深海水下試驗能力。一系列成果和新數據書寫了中國載人深潛新歷史，本航次的完成，標誌著我國載人深潛運維能力大幅提升，達到了國際先進水平。



（新華網）