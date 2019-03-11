張雄答中評：只要是一家人，就都可以談

全國人大台灣省代表團代表、中華全國台灣同胞聯誼會理事、同濟大學教授張雄日前接受中評社採訪（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）全國人大台灣省代表團代表、中華全國台灣同胞聯誼會理事、同濟大學教授張雄日前接受中評社採訪表示，兩岸政治協商應該是各黨派各界全體的協商，而不僅是一兩家的協商。要相信中國人的智慧，只要是一家人，就都可以談。



張雄表示，今年的政府工作報告有很多新的提法。首先，報告貫徹習總書記在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上的講話精神。在這個精神基礎上，以政府文件形式宣示我們要推進兩岸和平進展和祖國統一進程。這個進程就體現在我們今後要協商“一國兩制”的台灣模式。而且這次不僅僅強調九二共識，還強調了“一個中國”的原則，這是一個更高起點的表述，對“台獨”分子提出了嚴正警告，我們要堅決維護國家主權和領土完整。同時也對島內台灣同胞表示了最大的善意，明確是想讓全體中國人享受美好未來。



他說：“可以看出，我們這次的對台方針政策，要比四十年前提出的’一國兩制’更近了一步，就體現在一個起點更高，一個目標更明確。而且現在兩岸之間，民間團體和黨派之間關於“一國兩制”模式的商討也很多。”



談及“一國兩制”的台灣模式，張雄認為，首先前提是一個大中國，然後有三個統一形式：一是國號統一，一是外交主權的統一，還有是國防軍事的統一。然後有四方面的內容：文化的融合，經濟的融合、教育的融合、政治的融合。



“現在大家討論比較多的是，兩岸統一後，島內同胞有什麼樣的獲得感？”對此，張雄指出，包括大陸同胞也應該有獲得感。比如說統一後，兩種制度如何處理、經濟怎麼融合，以及政治理念、行政區劃等。還有兩岸的一些標準，例如科技和教育的標準。



他強調，因此講融合，關鍵還是大家心靈的融合。形式很多樣，比如中國的傳統文化、教育理念。雖然路很遠，但是現在已經提上議事日程了。前景肯定是美好的，但是道路一定是坎坷的，我們要有充分的思想準備。



張雄還分享了對兩岸政治協商的看法。他表示，兩岸政治協商應該是各黨派各界全體的協商，而不僅是一兩家的協商。比如像台灣就有執政黨和在野黨之分。協商是廣泛的，不僅要有官方的協商，也要有民間的協商。協商中，“九二共識”的“一中”，是“一中各表”，是在當時情況下提出來的，這是最基本的東西，“中華人民共和國”和“中華民國”都是中國沒問題，但是現在民進黨講“台灣”就不行；還有一個軍隊的問題也比較敏感，所以也要考慮到歷史因素，都需要協商。上述三個問題很敏感，但是不能不談、必須要談。



他說：“要相信中國人的智慧，只要是一家人，就都可以談。”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）