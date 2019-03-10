歐盟警告美勿搞垮全球貿易體系　籲共尋方案

歐盟貿易委員塞西莉亞·馬爾姆斯特倫（彭博新聞社網站） 中評社北京3月10日電／外媒稱，正在美國訪問的歐盟貿易委員塞西莉亞·馬爾姆斯特倫7日警告說，美國政府在貿易上的做法有可能會毀掉全球貿易體系。她敦促華盛頓方面改變做法，就貿易規則的改革進行合作。



據法新社3月7日報道，美國總統特朗普採取了咄咄逼人的貿易政策。馬爾姆斯特倫在華盛頓出席一場貿易法會議時就此表示，美國在世界貿易組織內採取的行動卻會造成麻煩與問題，比如阻礙爭端解決機構的運行等。



她稱，歐盟與美國在對全球貿易問題的認識上通常是一致的，但是在解決辦法上卻不總是有共同立場，“美國的行為現在使整個貿易體系面臨被毀掉的危險”。她敦促美國政府與其他各方合作來共同找到問題的解決方案。



報道稱，馬爾姆斯特倫6日與美國貿易代表羅伯特·萊特希澤舉行了會談。她稱，雙方正在尋找可能的貿易分歧解決辦法，並在取得進展。



馬爾姆斯特倫還說，美國以國家安全為由加征的鋼鋁關稅給歐盟造成嚴重傷害，“我們現在也在密切關注特朗普在汽車和汽車零部件問題上可能作出的決定”。



另據德國之聲電台網站3月8日報道，歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫說，華盛頓在世貿組織的做法——威脅退出世貿組織——十分成問題。



馬爾姆斯特倫在7日召開的一場貿易法會議上說：“歐盟和美國在對全球貿易現存問題的判斷上經常意見一致，但是在解決問題的方法上不總是一致。”



她強調，美國現在的做法“有可能導致整個貿易體系的崩塌”。她呼籲美國參與到“共同尋找解決方案”的隊伍中來。