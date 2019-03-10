竇樹華：全國人大助力打好污染防治攻堅戰

全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日下午，十三屆全國人大二次會議新聞中心於梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華就《大氣污染防治法》的執法檢查工作表示，全國人大用法治力量保衛生態環境，為助力打好污染防治攻堅戰做出了貢獻。打好污染防治攻堅戰重中之重是打好藍天保衛戰。十三屆全國人大常委會把《大氣污染防治法》執法檢查作為重中之重，目的就是通過法律檢查貫徹黨中央生態環境保護的決策部署，推動《大氣法》的貫徹實施，解決老百姓關心的突出環境問題。這次執法檢查力度之大，規格之高，效果之好，是過去一般沒有的。



以下是問答實錄：



中央廣播電視總台記者提問：“去年全國人大開展的《大氣污染防治法》檢查力度很大，社會反應強烈，請問全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華，您全程參與了這次執法檢查，能不能給我們講講你們是怎麼進行明察暗訪的？您個人有哪些感受。謝謝。”



全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華回答：“生態環境保護監督工作的關注和支持，堅決打好污染防治攻堅戰，是黨的十九大做出的重要戰略部署，新的一屆全國人大常委會，扣牢四個意識，堅決做到兩個維護，深入學習貫徹習近平生態文明思想，堅決貫徹落實黨中央生態文明建設的戰略部署，認真履行憲法賦予的職責，把生態環境領域的監督作為人大監督的重點。”



“2018年，全國人大常委會開展了《大氣污染防治法》執法檢查，開展了《海洋環境生態保護法》執法檢查，聽取了2017年環境狀況和環境目標完成情況的報告。聽取了檢查《固體廢物污染環境防治法》的執法檢查報告和審議意見處理情況的報告。常委會專門加開一次會議，聽取《大氣污染防治法》的執法檢查報告，開展了專題詢問，並做出了全面加強生態環境保護，依法推動打好污染防治攻堅戰的決議。”



“全國人大用法治力量保衛生態環境，為助力打好污染防治攻堅戰做出了貢獻。大家知道打好污染防治攻堅戰重中之重是打好藍天保衛戰。十三屆全國人大常委會把《大氣污染防治法》執法檢查作為重中之重，目的就是通過法律檢查貫徹黨中央生態環境保護的決策部署，推動《大氣法》的貫徹實施，解決老百姓關心的突出環境問題。這次執法檢查，栗戰書委員長擔任組長，檢查的時候栗戰書委員長、王晨副委員長、沈躍躍副委員長，丁仲禮副委員長，分別帶領四個組深入到八個省區進行檢查，同時委托其他23個省區市人大常委會實行自查，實現了檢查的全覆蓋，可以說這次執法檢查力度之大，規格之高，效果之好，是過去一般沒有的。”

