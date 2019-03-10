總統初選風向球愛阿華州　民主黨選民最愛拜登

中評社香港3月10日電／美國前副總統拜登今天在愛阿華州民調拿下領先，而聯邦參議員桑德斯位居第2，後勢看漲。



路透社報道，拜登目前還未宣布是否角逐2020大選，但根據狄蒙紀錄報/有線電視新聞網/Mediacom愛阿華民調（Des Moines Register/CNN/Mediacom Iowa Poll），可能出席愛州民主黨黨團會議的人士中，有27%將76歲的拜登列為第一選擇，25%青睞77歲的桑德斯。



執行民調的Selzer & Co負責人謝爾澤告訴“狄蒙紀錄報”：“如果我是拜登，這個民調結果有可能讓我停止騎牆觀望。”



中央社援引報道，愛阿華是美國第一個進行兩黨總統初選的州。而狄蒙紀錄報在愛州民調長久以來都相當準確。下屆選舉週期，愛阿華州將於2020年2月舉行民主黨首場初選。



拜登1972年首度贏得聯邦參議員席次。最新民調顯示，近65%選民認為他資歷比任何參選人都深，應該加入選戰；有31%受訪者認為他的時機已過。



目前有10多名民主黨人投入選戰，力求在2020年大選挑戰共和黨籍的現任總統特朗普。除了拜登，民主黨人還在等待前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）等多位大咖於未來幾週宣布參選。



民主黨絕大部分的全國民調都顯示，拜登享有穩健的領先優勢；2016年初選敗給希拉里.克林頓的桑德斯則通常位居老二位置。這些全國民調中，加州聯邦參議員賀錦麗躍居第3，領先其他競爭對手，包括麻州聯邦參議員華倫、明尼蘇達聯邦參議員艾美‧克羅布查和新澤西州聯邦參議員布克等。