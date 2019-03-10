日台交流協會：台灣一直是朋友

中評社台北3月10日電／日本311東北震災明天將滿8週年，日台交流協會台北事務所新聞文化部長松原一樹今天表示，雖然東北震災是不幸的災難，但也因此了解日本身旁，一直都有台灣這個朋友。



2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北方海域發生規模9.0大地震，引發海嘯侵襲東北地方及關東地方海岸時，高度都超過10公尺；其中福島第一核電廠因為3座機組爐心熔毀，被視為是世界上最嚴重等級的核子事故。



中央社報道，由日本在台留學生組成的“謝謝台灣活動實行委員會”上午在台北地下街舉辦“謝謝台灣”活動。此活動目的是感謝台灣民眾在震災發生時對日本即時伸出援手，因此自2012年3月開始，連續7年舉辦感謝活動，而過去都在淡水舉辦，因天候因素上午臨時改在台北地下街

舉行。



松原一樹致詞表示，明天是震災發生滿8週年，雖然震災是不幸的事件，但也因為這個災難了解到原來在日本身旁，一直都有這台灣這個朋友，至此之後每年都以日本在台留學生為中心舉辦感謝活動。



松原一樹也說，日台交流協會也透過此活動深化日本與台灣之間的連結，例如7年前曾舉辦此活動的台灣學生，去年開始在日台協會工作，也能因此培養人脈及經驗，為雙方交流作出很大的貢獻。



他也預告，“311東日本大地震八周年追悼感恩會”明天下午將在日台交流協會台北事務所舉行，也預祝今天的活動能圓滿成功。