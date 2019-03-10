專題詢問兩高專項工作　徐顯明：效果良好

全國人大監察和司法委員會副主任委員徐顯明（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日下午，十三屆全國人大二次會議新聞中心於梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請全國人大監察和司法委員會副主任委員徐顯明等就“人大監督工作”相關問題答記者問。



以下是回答實錄：



《檢察日報》和《檢察日報》融媒體記者：“去年全國人大常委會聽取和審議了兩高專項工作報告，並首次對兩高專項工作進行專題詢問。請問為何在聽取專項工作報告之後還要開展專題詢問？為做好這次專項詢問工作，全國人大監察和司法委員會做了哪些工作？有哪些亮點和經驗值得總結？”



徐顯明：“專題詢問是人大和人大常委會行使監督權的一項重要方式。長期以來，人大常委會主要是聽取和審議有關的專題報告，對兩高的工作進行監督。去年在這個基礎上，第一次開展了專題詢問，有這樣幾個考慮。第一是回應人民群眾的關切。像執行難問題是審判工作當中比較薄弱的一個環節，對民事審判工作進行檢查監督，對人民檢察院來說也相對薄弱。這兩項工作人民群眾都非常的關注，所以回應人民的關切，這是第一個考慮。”



“第二，主要考慮進一步加大對司法工作的監督力度，這是全國人大常委會加強司法監督工作的一次積極的探索和實踐創新，也是貫徹黨中央決策部署支持和保障司法改革，促進司法公正的一項重要的舉措。為了協助常委會做好這一次專題詢問，全國人大監察和司法委員會做了大量的工作。概括起來大概有這麼幾個主要方面。一是加強了與兩高的溝通和協調，暢通聯繫的渠道，及時向兩高說明專題詢問的工作要求，幫助他們做出工作方案，也聽取有關專項工作報告起草情況的匯報，並就報告提出監察和司法委員會的修改意見和建議。”



“第二項工作是徵求社會各方面的意見。我們還請中國企業聯合會、中華全國律師協會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國青年報這四家單位協助開展了問卷調查，收集企業、律師、仲裁員、社會公眾對法院執行工作的評價和建議。三是深入開展了實地的調研。我本人也參加了四個省份的調研，形成了專題的調研報告，在常委會召開的時候，把這個專題報告擬發常委會，供大家參考。為常委們聽取審議兩高的報告做了材料方面的準備。所以在常委會的第六次會議上，周強院長，張軍檢察長，以及公安部、司法部、財政部等有關部門的負責人到會回答詢問，引起了社會各界廣泛的關注。這一次專題詢問我認為取得了比較好的效果。”



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：閻曉陽）