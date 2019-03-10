今年前兩個月中國人民幣貸款增4.11萬億元

中評社北京3月10日電／中國人民銀行10日發佈金融統計數據顯示，今年前兩個月中國人民幣貸款增加4.11萬億元，其中2月當月人民幣貸款增加8858億元。



央行數據顯示，2月份人民幣貸款增加8858億元，同比多增465億元。其中以個人住房按揭貸款為主的住戶部門中長期貸款增加2226億元，以實體經濟貸款為主的非金融企業及機關團體貸款增加8341億元。前兩個月人民幣貸款增加4.11萬億元，同比多增3748億元。



另外，2月份人民幣存款增加1.31萬億元，同比多增1.61萬億元。其中，住戶存款增加1.33萬億元，非金融企業存款減少1.2萬億元，財政性存款增加3242億元，非銀行業金融機構存款增加6757億元。前兩個月人民幣存款增加4.58萬億元，同比多增1.03萬億元。



從貨幣供應看，2月末，廣義貨幣（M2）餘額186.74萬億元，同比增長8%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個和0.8個百分點；狹義貨幣（M1）餘額52.72萬億元，同比增長2%，增速比上月末高1.6個百分點，比上年同期低6.5個百分點。



同日發佈的社會融資數據顯示，2月末社會融資規模存量為205.68萬億元，同比增長10.1%。2019年前兩個月社會融資規模增量累計為5.31萬億元，比上年同期多1.05萬億元。其中，2月份社會融資規模增量為7030億元，比上年同期少4847億元。