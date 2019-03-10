尹中卿：發展海洋經濟　建設海洋強國

全國人大財政經濟委員會副主任委員尹中卿（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國人大財政經濟委員會副主任委員尹中卿10日下午在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上回答記者提問，關於全國人大開展的海洋經濟的專題調研工作，他表示，目前發展海洋經濟面臨四個突出的問題：



一是經略海洋的認識有待深化，目前很多地方發展海洋經濟的重點主要是在沿岸、在領海、在近海，對於走向遠海、走入深海、走向大洋的重視遠遠不夠。二是海洋傳統產業過多過濫，但海洋的新興產業、戰略性產業、高科技產業發展遠遠不夠，所以海洋經濟結構調整和產業升級面臨十分繁重的任務。三是海洋產業發展方式粗放，特別是科技基礎和支撐能力有待提高。四是海洋生態環境壓力比較大，近海污染情況比較嚴重，生物資源衰減狀況沒有得到根本好轉。



尹中卿表示，黨和國家對發展海洋經濟十分重視，黨的十八大報告提出要發展海洋經濟，黨的十九大報告也提出要加快建設海洋強國。在調研中，在常委會分組審議國務院專項工作報告中，大家對發展海洋經濟、加快建設海洋強國提出了很多建議，概括起來主要有五個方面：



第一是科學用海。希望我們國家加強頂層設計，強化涉海的綜合管理，完善海洋法律法規體系，統籌近岸、近海發展，合理開發岸線、灘塗、淺海、島礁資源，兼顧深海、遠洋和極地來建設海洋強國。第二是產業興海。加快海洋產業的轉型升級和結構調整，促進陸地與海洋資源互補、產業互動，實現協調發展。第三是科技強海，通過海洋科技創新，大力發展海洋裝備，強化涉海的基礎設施建設，實現高質量發展。第四是生態護海，把開發利用與管理、保護擺在相同的位置，有效地降低陸源入海的污染負荷，強化海洋的生態環境保護，實現人海和諧可持續發展。最後是開放活海，構建全方位的海洋合作體系，更好地保護領海、掌控近海、進入深海、走向遠洋直至南極、北極，發展海洋經濟，維護海洋權益，保護海洋安全。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

