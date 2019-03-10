特朗普就墻怒懟前支持者　＂我已經在贏了＂

中評社北京3月10日電／美國總統特朗普9日晚連續發推猛批美國右翼評論作家安·庫爾特，稱其為“古怪的瘋子”，並表示自己在邊境墻問題上“正在贏”。美國赫芬頓郵報10日評論稱，這位特朗普的前支持者正式“登上總統的黑名單”。



特朗普在推文中直接點名庫爾特，稱她為“古怪的瘋子”，並申訴道：“竟然還看不出來……在建墻問題上，我正在贏。墻的主要分區已經在建了……也在修復，最近還有很多新的動態。上萬非法（移民）沒有得到入境許可，正被扣在邊境。如果換個總統，早就有上百萬湧進來了。在推進邊境墻工程的同時，我正在阻止一場入侵。”



庫爾特曾經是特朗普的支持者，2016年曾出版《我們信任特朗普》一書，並曾為特朗普舉行過競選集會。赫芬頓郵報稱，幾個月前，她開始經常批判特朗普的移民政策。庫爾特認為特朗普沒有實現邊境墻承諾，並且像“欺詐”一樣解除了“國家緊急狀態”。在最近幾次批評中，她批特朗普是“沒骨氣的總統”、“白痴”，並用“最蹩腳、最多愁善感、最刻意催淚”來形容特朗普今年發布的國情咨文。



報道稱，就在幾周前，特朗普在回答記者問題時還說“不太知道”庫爾特，他推特賬號正在關注的45個賬號中也不包括這位女作家。這位保守派評論作者隨後在一檔節目中回擊稱：“唯一的國家緊急狀態就是我們有個白痴總統”。



（環球網）