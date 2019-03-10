綠中生代拚場　鄭文燦紐約拜訪孔傑榮等

民進黨桃園市長鄭文燦在紐約拜訪孔傑榮教授。(鄭文燦臉書) 桃園市長鄭文燦9日在紐約訪問，邀請Intelligent Community Forum（智慧城市論壇，ICF）共同創辦人Louis Zacharilla(中)一起吃早餐。(鄭文燦臉書) 中評社台北3月10日電／民進黨縣市長拚訪美，桃園市長鄭文燦9日在紐約訪問，邀請Intelligent Community Forum（智慧城市論壇，ICF）共同創辦人Louis Zacharilla共進早餐，談智慧城市。他8日也拜訪馬英九恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen）教授。



民進黨新潮流系桃園市長鄭文燦9日在紐約訪問，“正國會”的基隆市長林右昌9日也在紐約，於台灣會館演講，兩位不同派系的民進黨中生代市長頗有拚場意味。



前哈佛大學法學院副院長孔傑榮現年已89歲。鄭文燦在臉書說，與孔傑榮教授會面，教授說話緩慢，但每一段話都充滿著力量，提醒台灣人不要失去自信。保衛台灣與否，是美國一直思考的問題。不過半世紀前的台灣只有戰略位置的重要性，現在的台灣更進一步展現出獨特的價值：一個從威權和平轉變民主的亞洲典範。”謝謝孔傑榮教授今日寶貴的對話和建議，他會帶回台灣思考，繼續為台灣努力。



鄭文燦也提到他與Louis的早餐會說，桃園在智慧城市的經驗，如對青年創業的支持，讓一些國家感到好奇，其實是亞洲國家學習的對象，鼓勵年輕人回到家鄉貢獻。



他表示，桃園做了很多智慧城市的項目，Louis很喜歡我們的市民卡，一張卡片能結合門禁卡、小額支付、借書證等功能，功用無窮。



他指出，邀請Louise下回到台灣走走，在桃園舉辦交流活動，將經驗分享給亞洲其他國家，他也會送Louise一張“榮譽市民卡”！