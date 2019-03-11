當前中美實力對比如何？智庫報告揭秘

人大重陽助理研究員劉典就報告內容做簡要說明（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）10日下午，《基於博弈視角的中美國家實力消長評估報告》發布會暨研討會在中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）舉行。報告主筆人人大重陽執行院長、中國人民大學中美人文交流研究中心主任王文、人大重陽助理研究員劉典分別就報告的研究背景和成果進行了簡要說明。



2018年以來，中美貿易爭端一直備受輿論關注，已經成為新的全球熱點問題。雖然在暫緩加征關稅上兩國達成共識，但中美貿易爭端仍具有長期性和嚴峻性。故該報告以中美貿易摩擦為背景，真實客觀地比較了中美實力變遷以及分析了兩者博弈的戰略走向。



一、十年來中國與美國國家實力結構性消長的分層對比



報告顯示，從經濟規模的角度來看，中國與美國的差距逐漸縮小。中國增長速度非常迅速，占全球份額逐漸擴大，並為世界經濟的增長年均貢獻30%左右。近年來，美國GDP世界份額並沒有明顯變化，2008年為23.2%，2018年為24.2%。而中國的世界占比卻有了很大提升，從2008年的7.2%增長為2018年的15.9%。



報告指出，從國際貿易的角度來看，2018年中國外貿貨物進出口總值創歷史新高，達30.51萬億元人民幣，折合4.62萬億美元，同比增長9.7%。根據美國商務部非正式公布的數據，2018年美國的貨物貿易總額約4萬億美元，這意味著2018年中國貨物貿易總額超越美國再次領先全球。



報告認為，在國際規則方面，中國正在積極參與國際規則的制定。隨著中國實力的增強，中國通過參與創建二十國集團、與東盟達成自由貿易協定、推動WTO改革、促成並發展“一帶一路”等，努力地參與到國際事務中，中國對國際規則制定的影響越來越大。美國雖然擁有足夠的表決權和話語權，但也受到其他國家的制約，世界體系正在朝著公正合理的方向發展。

