國家郵政局設監督郵箱　快遞過度包裝可舉報

中評社北京3月10日電／近年來，中國快遞業發展迅猛，然而在便捷人們生活的同時，快遞包裝所產生的垃圾日益增多，快遞包裝廢棄物給生態環境造成很大壓力。日前，為全面加強郵政業生態環境保護工作，國家郵政局設置了專用監督郵箱huanjingbaohu＠spb.gov.cn，聽民意、集民智，歡迎社會公眾針對寄遞企業過度包裝、使用有毒有害包裝材料、非法批量處置包裝廢棄物造成環境污染等違法違規行為提供線索並附圖片、視頻等證明材料，或針對如何改進郵政業生態環境保護工作提出意見建議等。



對接收的違法違規行為線索，郵政管理部門將認真開展調查，經查屬實的，將通過行業通報、公開曝光、約談告誡等措施監督相關企業及時整改，對違法行為將依法依規處理。對意見建議將認真研究，集中公眾智慧切實加強郵政業生態環境保護工作。



同時，國家郵政局也呼籲廣大寄遞服務用戶配合推行簡約包裝、重複循環利用快遞包裝，優先選用環境友好型包裝材料，共同推進綠色郵政建設，為生態環境保護做出應有的貢獻。



據了解，2018年全國快遞業務量完成505億件，同比增長25.8%，約為2012年的9倍。而此前發布的《2017中國快遞領域綠色包裝發展現狀及趨勢報告》顯示，2016年，全國快遞業共消耗約32億條編織袋、68億個塑料袋、37億個包裝箱以及3.3億卷膠帶。



（北京青年網）