英脫歐協議本週再次表決　結果仍難看好

中評社香港3月10日電／英國國會議員將於12日再次表決首相特雷莎·梅的脫歐協議，在支持她的協議或冒著混亂風險走上無協議脫歐之間，做歷史性抉擇。距離英國脫離歐洲聯盟的最後期限的29日，已不到3週。



中央社報道，英國下議院2個月前以懸殊票數否決特雷莎·梅政府與歐盟所達成的脫歐協議，迫使特雷莎·梅需回過頭與歐盟協商。然而歐盟各國領導人拒絕她的要求，英國與歐盟官員間的會談也沒有重大突破。



● 脫歐大限不到3週 英國通過脫歐協議仍渺茫



若英國國會這次仍不讓協議過關、也沒有協商展延脫歐時限的話，英國就要在29日告別46年參與歐洲一員的身分，並為英歐雙方帶來巨大衝擊。



雙方官員層級的討論，週末持續聚焦於提供相關法律保障，讓英國議員能支持協議通過，特雷莎·梅也允諾必要時，會在最後一刻前再親自跑一趟。但已沒什麼人懷抱期待，在12日表決前歐盟會做重大讓步，特雷莎·梅也只能代之以向議員喊話，提醒當中利害。



● 英歐仍卡在愛爾蘭邊境保障措施



特雷莎·梅與歐盟的協商仍聚焦在所謂“愛爾蘭邊境保障措施”上。這項脫歐協議裡的安排，試圖讓英國北愛爾蘭與愛爾蘭共和國間的邊界，能在脫歐後保持開放。



但許多英國議員擔心，這會讓英國陷入繼續受制歐盟法規的陷阱，但歐盟方面拒絕提出邊境保障措施退場的日落時間表，也不同意單方退出相關機制。