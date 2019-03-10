伊協會長：須正確認識處理好國法教規關係

楊發明（資料圖）。中新社記者 盛佳鵬 攝 中評社北京3月10日電／ 全國兩會期間，全國政協常委、中國伊斯蘭教協會會長楊發明在北京表示，堅持我國伊斯蘭教中國化方向的重要任務之一，就是要處理好國法與教規的關係。



“作為公民我們必須學習、遵守憲法和法律法規。”楊發明在接受中新社記者專訪時指出，伊斯蘭教經典教義中有遵守國家法律法規的依據。遵守憲法和法律法規既是作為公民的基本義務，也是伊斯蘭教經典教義對信教群眾的基本要求。愛國是伊斯蘭教信仰的組成部分。



“法者，天下之准繩也。”楊發明說，要正確認識和處理國法和教規的關係，努力提高穆斯林群眾的法治觀念。實現社會公平和長治久安，根本要靠法治。中國伊斯蘭教界歷來依法開展宗教活動，正確認識和處理國法與教規的關係，教育和引導穆斯林群眾形成了尊重國法的良好傳統。



他認為，當前，伊斯蘭教界要充分認識社會主義法治的重大意義，這是堅持伊斯蘭教中國化方向的重要內容和任務。唯有依靠法治，才能維護伊斯蘭教界的合法權利，才能保證宗教信仰自由，才能保證中國伊斯蘭教事業健康發展。



楊發明強調，各地伊協要加強法律法規的學習宣傳，憲法是國家的根本大法，要開展憲法教育，弘揚憲法精神，樹立憲法權威；學習宣傳國家基本法律，增強伊斯蘭教界人士和廣大穆斯林群眾依法履行義務和職責、維護國家安全的自覺性，把愛國愛教與抵制極端主義、反對恐怖主義、打擊分裂主義結合起來，維護社會安定和國家統一；加大對新修訂的《宗教事務條例》的學習宣傳，強化對伊協、寺管會、教職人員等教內“三支隊伍”的培訓力度，使條例確定的法規和精神入腦入心。



他介紹，中國伊協配合新修訂條例，完成了對《清真寺民主管理辦法》、《伊斯蘭教教職人員資格認定辦法》和《伊斯蘭教活動場所主要教職人員聘任辦法》的修訂工作，並制定了《伊斯蘭教教職人員行為守則》。



楊發明指出，各地伊協和清真寺要加強規章制度建設，促進教務活動的規範化、制度化；同時，要樹立國法大於教規的思想，樹立法外無教、法外無人、法外無地的思想，推動伊斯蘭教界自覺守法、遇事找法、解決問題靠法、維護權益用法，為中國法治建設和依法治國戰略的實施作出應有的貢獻。