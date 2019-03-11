中評關注：全美台灣同鄉會拒柯迎韓　有玄機

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）全美台灣同鄉會10日發表聲明，羅列9大事證強烈表達拒絕接待16日啟程訪美的無黨籍台北市長柯文哲，但4月又要宴請訪美的中國國民黨高雄市長韓國瑜，“拉韓打柯”意圖十分明顯，民進黨向來與全美台灣同鄉會關係良好，因果關係引人遐想。



全美台灣同鄉會10日發表聲明，羅列“九大事證”，宣稱拒接待柯文哲，包括柯文哲崇拜蔣經國等獨裁者；大巨蛋案密會遠雄董事長趙藤雄；面對去除蔣介石銅像議題，竟認為當成石頭就好；聲援婦聯會“現在運作好好的，管它過去在幹嘛”；世大運期間警方沒收海外鄉親募資做的台灣旗；強拆合法申請的公投盟帳蓬；提出兩岸一家親與兩岸關係先有後婚等說法；輕蔑口氣質疑台灣軍隊“撐不了2天”；形容台美關係是“貨架上的商品”；形容台灣是強盜，而中國則是警察等。



2020選戰即將開打，柯文哲16日的訪美行程中，美國在台協會並未安排原本傳聞中的參訪國務院、“國防部”等行程，形成接待降格縮水、不如民進黨桃園市長鄭文燦等輿論氛圍。全而美台聯會選擇在柯文哲16日出訪美國前一週發聲明堅拒接待，很明顯是要打壓柯文哲可能在2020出馬的氣焰，讓柯在“赴美面試”的關卡上出糗，且事發在鄭文燦訪美之後，因果關係引人遐想。



其實，全美台灣同鄉會並不排斥主張九二共識的國民黨政治要角接觸，國民黨主席吳敦義今年2月初就曾說過“過去幾年我都應全美台灣同鄉會去巡迴演講，華府、波士頓的會員也專程來看我，邀請我去巡迴訪問”，且韓國瑜即將在4月11日訪問美國，而全美台灣同鄉會波士頓分會也計劃舉辦“紐英崙全僑歡迎韓國瑜市長餐會”歡迎韓。



從蔡英文因九合一敗選請辭黨主席，全美台灣同鄉會長鄭邵方隨即寫信推薦前台中市長林佳龍出任黨主席，就能看出民進黨與全美台灣同鄉會的關係之密切。該會拒不接待柯文哲，卻宴請韓國瑜，正應證了民進黨打算藉韓分化國民黨，及打壓柯文哲之意圖。



面對2020民進黨已綿密佈局對付柯文哲，而柯如何進一步化解，值得關注。