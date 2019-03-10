聯合國環境問題科學、政策和商業論壇開幕

中評社北京3月10日電／聯合國環境規劃署舉辦的第二屆全球環境問題科學、政策和商業論壇9日在肯尼亞首都內羅畢開幕。來自全球的政府官員、科技和商界代表將在未來3天內圍繞綠色科技、環保政策、氣候變化等議題展開討論，共促全球環境可持續發展。



聯合國環境規劃署代理執行主任姆蘇亞在論壇開幕式致辭說：“人類借助創造力和創新力發展科技，一定可以拯救自身。這次論壇為人們實現可持續發展，探尋更加清潔、綠色和高效的方案提供了一次絕佳機遇。”



中國氣候變化事務特別代表解振華在開幕式發言中表示，中國積極採取應對氣候變化和保護生態環境的行動，努力地走綠色低碳循環發展的道路。他倡議各方在確定長期且有力度的目標、積極推動技術創新、發揮市場機製作用、動員社會各界廣泛參與方面採取切實行動。



“中國社會各界已經行動起來了，我們將與各方攜手推動全球環境和氣候治理以及可持續發展事業，構建人類命運共同體。”解振華說。



論壇開幕式上，各界專業人士紛紛為全球環境可持續發展建言獻策。一些金融界代表提出，應在政策上為清潔能源項目融資搭建更多渠道，提高融資效率。還有科技企業代表認為，應加強大數據等技術在解決環境問題上的應用。



本屆論壇在第四屆聯合國環境大會前夕召開，共吸引來自68個國家和地區的2000多名代表與會。



（新華網）