霍啟剛：港青到大灣區發展是家的擴大和延伸

全國政協港澳台僑委員會委員、霍英東集團副總裁霍啟剛（中評社 林艶攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）全國政協委員、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、霍英東集團副總裁霍啟剛3月10日上午出席全國政協組織的“政協委員談新時代政協履職”記者會，就香港媒體記者提出的如何看待粵港澳大灣區給香港青年帶來發展機遇和空間做出回應。霍啟剛認為，香港青年到大灣區不是“北上”，而是一個家的擴大和延伸，好比以前是兩居室，現在買了一個叠層別墅，家變大了。但沒有離開家，沒有出門，只是房間多了而已。



霍啟剛表示，韓正副總理在會見香港團時提到，從全球關於大灣區報道的大數據收集來看，98.7%的報道是正面看待大灣區建設的，這對大灣區來說是非常好的開頭，對香港青年也是一個非常大的機遇。霍啟剛也針對香港青年對粵港澳大灣區情況作了一個調研，首先，根據去年10月報告，香港年輕人中聽到過大灣區的占56%，比2017年上升了不少。他們了解的主要渠道是政府的宣傳、電視媒體、社交媒體等，這說明大家都是知道大灣區的，但理解還是比較片面，停留於表層的。其次，香港年輕人對大灣區發展理念是否認同，數據顯示認同和一般認同高達83%，不認同僅有12%，一般認同達到57%，說明認同感有待提升。其中，教育程度越高、收入水平越高的年輕人，認同感越高，這也說明，提升教育在今後大灣區建設中可以發揮非常高的作用。第三，大灣區發展給香港人是否帶來機遇？認同44%、一般認同42%，占絕大部分。這是一個非常好的消息，這不光是我說，青年人也覺得給他們帶來了一些機遇。這也反應了，還有很大的進步空間，我們可以從政策、措施著手，增加香港年輕人大灣區的機遇，真正有讓他們看得見、摸得著的東西。最近八條措施的出台出於民心，也是年輕人的需求。韓正副總理也透露，接下來一年還會有幾十條陸續出來，也是出自民心要求。第四，會否願意在大灣區求學、居住、創業、就業？數據顯示，願意的暫時不多，不願意的還是居多。這說明，可能現在對大灣區長期發展還有顧慮。

