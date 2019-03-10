竇樹華：人大會用法治力量保衛青山綠水

全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日下午，十三屆全國人大二次會議新聞中心於梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請全國人大環境與資源保護委員會副主任委員竇樹華等就“人大監督工作”相關問題答記者問。關於人大打好污染防治攻堅戰的問題，竇樹華表示，全國人大常委會將深入貫徹習近平生態文明思想，保持加強生態文明建設的戰略定力，繼續把助力打好污染防治攻堅戰作為今年監督工作的重點，推動生態環境方面的法律制度有效實施，用法律的武器治理污染，用法治的力量保衛青山綠水、藍天碧海。



竇樹華表示，人大常委會將開展《水污染防治法》實施情況的執法檢查並進行專題詢問，還要開展《可再生能源法》的執法檢查，還將聽取審議2018年環境狀況和年度環境保護目標完成情況的報告。將和預工委聯合還要聽取財政生態環境保護資金使用情況的報告，環資委開展《土壤污染防治法》實施情況的調研。按照計劃，將從以下七個方面採取措施：



第一，探索試行第三方評估，增強執法檢查的科學性、專業性。環資委已經委托了中國工程院進行《水污染防治法》實施情況的評估、研究，要求他們提供評估報告，為我們執法檢查提供有力的支撐。



第二，傾聽民意，集中民智，繼續採取《大氣污染防治法》的做法，召開五級人大代表有關專業和基層執法人員的座談會，深入基層、深入一線、深入實際，全面、準確、深入地了解法律實施的情況。



第三，繼續開展法律基本知識的問卷調查，對檢查組所到地方的政府部門負責人和企業負責人，現場進行問卷調查，以此來推動法律的學習、宣傳、貫徹落實。



第四，實地檢查與抽查相結合。對典型問題進行點名報告。



第五，召開委托自查省份的常委會領導座談會，一般有四個組，到八個省區市進行檢查，其餘的23個省區市委托地方人大常委會進行自查。過去的做法就是上人大常委會，到時候交一個重點報告。為了增強自查的深入，這次要常委會領導親自組織召開23個自查省的人大常委會的座談會，聽取他們自查情況的報告。上下聯動，推動自查省的提質增效。

