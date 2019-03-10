美國家女足控足協性別歧視　爭取同酬

中評社香港3月10日電／美國國家女子足球隊是球場常勝軍，在世界女子足球壇排名第一，四年前在加拿大奪得女子世界盃冠軍；其比賽收視率也高於男足。但國家女足球員的薪金與獎金，卻遠低於在世界排名二十之外，表現平平的美國國家男子足球隊球員。美國國家女足全體二十八名球員，不滿薪酬、工作條件和待遇與國家男足球員有差別，在上周五國際婦女節，集體入稟法院控告美國足協歧視女性，要求同工同酬。



據星島日報報道，美國國家女子足球隊全體二十八名球員，上周五以違反《美國平等薪酬法》及《民權法》第七章，入稟洛杉磯聯邦地方法院，指控國家女足和國家男足的共同僱主美國足協（USSF）性別歧視。



入稟狀指國家女足與國家男足球員代表美國足協參加國際賽事，履行共同的工作和職責，儘管女足球員表現優於男足，但薪酬卻一直比男足球員少。她們追討數以百萬美元計欠薪及其他損失，並爭取同工同酬。



集體入稟的女足球員包括聯席隊長雅歷絲摩根、卡莉萊特和拉皮諾伊等，她們表示雖然國家女足表現優於國家男足，但薪酬一直較男足少。雅歷絲摩根說：“我們穿上美國國家隊球衣感到十分自豪，亦感責任重大。”並說：“我們認為在體育界爭取性別平等是我們的責任，作為運動員，我們應該同工同酬。”



美國女足國家隊球員協會雖然不涉及今次官司，但發表聲明表示支持國家女足的行動。入稟狀稱，國家男足最近一次（二○一四年）打入世界盃決賽周，入選國家隊的球員每人獲得五萬五千美元獎金，但女足參加二○一五年女子世界盃，每名球員只得一萬五千美元獎金。