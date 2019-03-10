吳恒：加大對《傳染病防治法》的落實力度

新華網記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日下午，十三屆全國人大二次會議新聞中心於梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員吳恒等就“人大監督工作”相關問題答記者問。針對記者提出關於《傳染病防治法》的執法檢查問題，吳恒表示目前傳染病防治工作主要有四方面的突出問題，接下來將全國人大教育科學文化衛生委員會，將在全國人大常委會的領導下，加大對《傳染病防治法》審議意見落實的情況跟蹤督察，使得這七個方面23條具體措施件件落實到位；同時加快《傳染病防治法》法律的制定、盡快實施。



他表示今年人大會正在審的財政預算裡面傳染病防治經費就大幅度地增加，如果預算草案大會通過以後，至少在2019年傳染病防治所需要的經費將會大幅度提升。



以下是問答實錄：



新華網記者：“去年全國人大常委會開展了《傳染病防治法》的執法檢查，社會各方面都很關注。請問法律實施中的突出問題是什麼？如何進一步推進這部法律的實施？”



吳恒回答：“全國人大常委會高度重視傳染病的防治，以傳染病防治法執法檢查的方式切入這個重大的社會問題，2018年到了八個省市自治區開展了對《傳染病防治法》的執法檢

查。”



“當前傳染病防治工作，有幾個突出的問題。一個突出的問題就是傳染病控制的能力與相應的機構職責承擔，平衡性還不夠。具體來講，傳染病防控的一些基礎設施還跟不上。舉一個例子，有一些傳染病是通過呼吸道傳播的，如果他已經是傳染病患者，如果不能對他在社會上的流動性做一個很好的規約，那麼他事實上就是一個傳染源，再加上他是通過呼吸道來傳播的，這樣跟他接觸被感染的幾率就會大大提升。一個最好的做法就是要對他們進行有效的治療，其中包括讓他們能夠到專門診治傳染病的機構比如說傳染病醫院來進行診治。我們在執法檢查中我們也看到，有一些地方結核病患者人數居高不下，其中一個很重要的原因就是當地缺乏相應的收治傳染病患者的專門醫療機構。這是一個突出問題。”



“第二個突出問題。傳染病是一個醫療技術問題，因此需要有專門的隊伍，現在面臨的一個很突出的問題，就是這支專門的隊伍不太穩定，特別是基層，這裡面有待遇方面的問題。比如同樣是醫學院校畢業的，一個是學公共衛生，一個是學醫療的，一個分在醫院工作，一個分在疾控部門工作，現在的收入差距是比較大的。這也使得我們常委會的領導和參加執法檢查的人員感到有些憂慮。我們基層的縣、市，這兩級疾控中心的技術人員，很多技術骨幹有流失。”

