新疆：庭院經濟項目助力800餘個貧困村增收

中評社香港3月10日電／天氣漸暖，新疆和田地區墨玉縣農民艾爾肯·加拉木丁早早在自家地裡忙碌起來。羨慕鄰居經過庭院改造嘗到的甜頭，他今年也打算利用騰出來的半畝地種植蔬菜和葡萄。“不僅能讓全家人吃上新鮮蔬菜，多餘的菜還可以賣錢。”



“過去不少農家院裡的土地都是閒置狀態，堆滿雜物，影響美觀，又浪費資源。”墨玉縣普恰克其鄉墩阿其瑪村駐村工作隊副隊長艾爾肯·艾合買提說，庭院改造後，農民增收了，院落乾凈了，對生活品質也有了更高追求。



據新華社報道，目前，新疆在深度貧困地區800多個鄉村實施庭院經濟項目，已初步搭建起農業產業助推貧困農民增收的新平台，貧困戶每收入1000元人民幣中就有100至150元來自“庭院經濟”。



墩阿其瑪村是南疆典型的深度貧困村，人多地少，人均耕地僅0.6畝。為了做精“庭院經濟”，墨玉縣在這些鄉村採取住宅區、種植區、養殖區分離模式，對12.8萬戶農家庭院進行改造，清理出的庭院土地達3.9萬畝。



艾比白·麥麥提明的丈夫外出務工，45歲的她常年閒在家裡。經過庭院改造後，她在自家庭院中不到半畝的種植區搭上葡萄架，中間辟出8壟塑料薄膜覆蓋的田壟。“等天氣熱些打算種上豇豆、西紅柿，可以賣給蔬菜批發市場。”



在養殖區，由舊棚圈改造的養兔間裡，300多只兔子活蹦亂跳。“鄉里一家企業免費提供種兔、飼料和技術服務，我只需要支付養兔間每個月15元左右的水電費。”艾比白說，今年2月底第一批兔子出欄就帶來了2000多元的收入。



得益於與“庭院經濟”相配合的“企業（合作社）+農戶”生產經營模式，農戶在生產、加工、銷售等全產業鏈中受益。



“在自家院裡種蔬菜、養兔子真是一個好出路。”艾比白說，養兔成本低，技術有保障，銷售有出路，平均45天出欄，一年收入能達到1.6萬元。



“發展庭院種植（養殖）業，戶均增收600餘元，既可改善群眾生產生活條件，又能有效預防疾病、養成文明健康的生活方式。”艾爾肯·艾合買提說，當地政府為鼓勵貧困戶改造庭院，為已經改造的貧困戶發放了14萬元補貼資金，貧困戶改造庭院積極性大大提高。



記者從自治區農業農村廳了解到，2015年起，新疆累計落實1.7億元，在南疆四地州33個貧困縣（市）、300多個鄉鎮、800多個村實施了“庭院經濟”項目，初步搭建起農業產業助推貧困農民增收的新平台，同時形成貧困戶自我發展長效機制。