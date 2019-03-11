中評現場：政協委員熱議新時代履職

全國政協十三屆二次會議特邀58組在北京會議中心舉行小組會議（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評報道組）10日上午，全國政協十三屆二次會議特邀58組在北京會議中心舉行小組會議，並向境內外媒體開放。會議就新時代人民政協工作及政協委員履職展開討論。



第十三屆全國政協社會和法制委員會委員段餘應表示，要把加強政協委員與人民群眾的密切聯繫，作為新時代人民政協的一個重要基礎性工程來抓。密切聯繫群眾，是人民政協的本質屬性和內在要求。密切聯繫群眾是人民政協與生俱來的基因，也是做好政協工作的宗旨和規律。密切聯繫群眾是政協委員履職的基礎和保障，無論是建言自證，還是思想政治引領，都是要廣泛深入地聯繫群眾。密切聯繫群眾是具有鮮明特色的政治活動，所以政協委員聯繫群眾是組織者履行政治職責的行為，是要始終堅持黨的領黨領導和正確的政治原則和方向。



段餘應建議，一要加強系統設計，建立健全委員聯繫人民群眾的制度體系。二是制定推進落實的制度，各界別各專委會要結合各自的特點和年度的重點任務，制定政協委員聯繫群眾的實施方案和年度計劃。三是要完善考評和保障制度。他還談到，政協委員聯繫群眾雖然具有很多優勢，但在新形勢下要發揮好，還是要加強培訓。需要把實現人生崇高的價值追求與履行委員的職責結合起來，要把發揚優良傳統與時俱進結合起來，要把長期性經常性的任務和日常工作生活結合起來，要把工作引領和人員引領有機結合起來。



安徽省委常委、統戰部部長劉莉談到，參加政協的會議活動，深深感受到全國政協認真的貫徹總書記和黨中央的重要思想決策部署，彰顯了人民政協的重要作用和地位。體會有四個方面：一是維護核心，從2018年的工作安排到2019年的工作部署都進行了認真的討論。第二是聚焦中心，這個中心體現在兩個方面，一方面體現了人民中心的思想，出發點和落腳點，都是為了人民的幸福生活，另一方面的意思就是聚焦黨和國家的中心工作。第三是下沉重心，重心向基層傾斜，注重調查研究。第四是凝聚人心，統一戰線的功能，歷來是把凝聚人心作為共同的目標。



她還指出，作為政協委員，還要繼續學習好、領會好總書記的重要思想。在這四個方面要下功夫，加強學習，提升能力，深入調查研究，同時要把建言獻策的水平質量提高質量要作為追求，充分的來發揮好作用。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）