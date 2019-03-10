賴清德催票　承認民進黨氣勢低空戰輸一些

賴清德全力為郭國文助選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月10日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德10日在為民進黨台南“立委”補選的造勢大會上表示，台南這一戰，關鍵在投票率。他坦言目前空戰輸一些，民進黨氣勢又低，要勝選，唯有團結、集中選票。



台南“立委”補選訂3月16日投票。賴清德說，距離選舉剩最後6天，決戰在投票率。如果可以全體動員、集中選票，雖然空戰有輸一些 ，民進黨現在氣勢很低，但只要集中選票、全力支持郭，相信郭就能當選。



賴清德自辭掉“行政院長”後，幾乎全力投入台南市“立委”補選的輔選工作。陳水扁在挺郭的臉書影片中，形容台南是賴清德的“本命”之地，賴則自陳現在每天5時30分起床，6時出門，7時就開始和郭國文一起在街頭、市場掃街拜票。



賴清德在這場“為台灣，行作伙”造勢大會上，是壓軸的演講者，也是民進黨打台南“立委”補選一役的精神領袖，在最後關頭，極力營造黨內團結的氣氛。讓陳水扁的民間醫療小組發言人陳昭姿、“正國會”“立委”陳亭妃都站出來挺郭，成了凝聚團結的指標亮點。



賴清德把這場區域“立委”補選，拉高到“共同打拚為台灣爭一口氣”，呼籲讓郭國文當選，“讓民進黨重新站起來”的位階；賴另一個訴諸選民的理由，是他當過兩任台南市長，以市政的延續發展來尋求民眾繼續給予支持。