李義虎答中評：韓版改革開放政策符市民期待

李義虎接受媒體記者的採訪（中評社 林艶攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎日前在人民大會堂接受中評社記者採訪表示，韓國瑜就任高雄市長後的這次訪問是在落實其施政理念，“貨出得去，人進得來，高雄發大財”，是韓國瑜版改革開放的政策，順應高雄市民的期待。



高雄市市長韓國瑜將在3月22日至28日訪問香港、澳門、深圳和廈門，進行城市交流，爭取更多貨出去、人進來的可能商機與合作機會。國台辦主任劉結一以及廈門市長等都表示歡迎，李義虎認為，這是韓國瑜擔任高雄市長之後非常重要的一次訪問，旨在加強與大陸一些城市，包括港澳之間的合作。這也是落實其施政理念，“貨出得去，人進得來，高雄發大財”。李義虎認為這其實是韓國瑜版改革開放的政策，順應高雄市民的期待，適應台灣經濟社會發展大趨勢，也符合兩岸合作的實質。預祝韓國瑜此訪取得成功，取得收獲，造福高雄人民，對台灣有利。



李義虎也談到了今年總理的政府工作報告內容，他表示，十九大報告，已經做了戰略的部署，這次政府報告又非常實。對於今年的工作，甚至後面的工作都做了全面的部署。措施非常得力，思路非常清晰。他認為，無論台灣哪個黨派執政，都應該符合兩岸發展大的趨勢，符合歷史潮流。這個大道之行，必須得跟大的時代潮流相吻合，也能滿足台灣民眾的期待。



（中評社報道組：林艶、徐夢溪、張爽、張心怡）