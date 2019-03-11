社評：美國介入台灣新手法出現的三大矛盾

中評社記者余東暉攝 中評社台北3月11日電（評論員 林淑玲）民進黨兩位站上接班梯隊的中生代，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌9日同時在紐約活動。林右昌緊接著也將跟著鄭文燦腳步會晤白宮、國務院官員。無黨籍台北市長柯文哲16日也將展開訪美行。美國邀台灣政治人物訪美模式在改變，已不限於大選候選人，所有“潛力股”都高調接觸，影響所及，造成不同政黨、同政黨不同派系爭相向華府示好。美國介入台灣政治形式翻新、更深更廣。



台灣政治人物訪華府，一向是大選前的固定戲碼，在大選前半年左右來一趟美國行，說是面試、拜碼頭或學習之旅，總之就是彼此熟識、建立聯繫。由於只是候選人身份，美國沒有抵觸“一中原則”顧慮，但過去多半還是很低調，在華府快閃進去，再快閃出來，雙方對外都不多說。



這次桃園市長鄭文燦訪美行之所以受到矚目，因他可算是美國《台灣旅行法》通過後，第一位走進白宮的台灣主要官員，同時也進入國務院，並把在國務院大廳和美方官員的合照PO上臉書。



鄭文燦訪美規格，已產生蝴蝶效應。鄭訪美行程尚未結束，8日啟程訪美的民進黨基隆市長林右昌行前即高調表示，他此行除了基隆市長角色，另有民進黨前代理主席的身份；此行也將與白宮官員、智庫學者交流。鄭、林瑜亮情結互較高下，不言可諭。但很明顯的，美國也是兩手策略，除了高規格接待新潮流鄭文燦，也沒有忽略“正國會”林右昌。美國也看到了，民進黨2020若敗選，黨內勢必加速世代交替，賴清德、陳其邁、林佳龍等人要起來已不容易，鄭文燦、林右昌等都是下一代接班人。



在比較效應下，16日將啟程訪美的柯文哲公布的行程，雖然到了華府，卻沒有拜訪白宮、國務院，就被認規格比鄭文燦低，搞得柯也很尷尬，對外表示一切都是AIT的安排。在此之前訪美的中國國民黨前主席朱立倫則連華府都沒去，只到西岸進行產業、新經濟考察，也招至蜚短流長。美國以此手法，儼然可以操縱台灣政治人物的身價，像鄭文燦這趟美國行之後，黨內黨外都對他另眼相待。柯文哲若被美官方冷落，真的沒見到鄭文燦見到的人，似也矮了一截。



美國介入台灣政治模式翻新，至少造成三大矛盾，第一是美中關係矛盾，雖然美方廣為接觸台灣地方首長，將之邀進白宮、國務院，並未踩到“一中原則”紅線，但明顯對兩岸關係有所衝擊，讓台灣政治人物以後會競相討好美國，爭取美方關愛眼神，將之轉換為在台灣政壇的“身價”。民進黨原本就親美，討好美國自不在話下，美方的出手對國民黨政治人物、無黨籍柯文哲等都會有所影響。如果這次柯訪美受到的待遇比鄭文燦，甚至林右昌差，免不了會被認為與“兩岸一家親”有關。

