為夢想點火　美華裔太空人焦立中高雄演講

高雄市政府10日邀請首位華裔美國太空總署(NASA)國際太空站前指揮官焦立中博士首度在台公開演講。（照片：高雄市新聞局） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）高雄市政府10日邀請首位華裔美國太空總署（NASA）國際太空站前指揮官焦立中博士首度在台公開演講，舉辦“為夢想點火”分享會，暢談執行太空任務的甘苦和歷程，並講授寶貴的太空科學知識，400餘名學生到場聆聽，中國國民黨高雄市長韓國瑜現身致意，鼓勵青年學子立定志向、打開腦袋、邁向國際。



焦立中為華裔美籍，從8歲起就立志上太空，曾參與4次太空任務，任職太空總署期間，登上由16國組成的國際太空站擔任指揮官，並曾任國際太空站（International Space Station）指揮官，是華裔太空人任職過的最高職位，也是首位執行太空漫步的華裔太空人。卸下太空人職務後，目前他是現任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問，及特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk ）旗下太空運輸公司Space X 特別顧問。



本次講座由新聞局、教育局與HASSE太空學校合辦，歐洲學校與“國家發展研究文教基金會”協辦。新聞局表示，焦立中從小心懷遠大夢想並逐步實踐，與韓市長勇於挑戰自我的精神，都是用熱情追求夢想的代表，籌劃這場分享會期盼帶給高雄學子一個跳脫日常的視野，鼓勵大家立足高雄，追夢宇宙。



韓國瑜出席分享會和焦立中簡短對談，暢談年少的夢想，並致贈委託在地廠商“YouR 超微型積木”製作的“高雄夢想號”太空人造型積木，歡迎並感謝焦博士訪高雄，點燃學生的天際夢，焦立中則回贈創作書籍“One Orbit”，象徵高雄這個城市勇於追求更美好的願景與夢想。



韓國瑜憶起兒時夢想，他說，小時經常仰望星空、遨遊蒼穹，看到嫦娥奔月、吳剛伐木，總有許多奇幻想像，他鼓勵年輕朋友多與他人互動、與國際接軌，儘管財政困難，但市府積極推動雙語教育，期能培養學生語言能力和國際視野，增加競爭力。



韓國瑜指出，焦博士太空分享會是唯一一場在台灣公開演講，希望能啟發學生興趣之門和吸收寶貴經驗，也張開雙臂迎接各方來客。



焦立中曾於1983年初訪高雄，再度踏上高雄分享有關自身在太空宇宙中的一切，他認為十分高興難得，希望能藉此激發年輕朋友對未來的熱情、點燃夢想。而活動也發生一段溫馨的小插曲，焦博士於高雄演講一事經媒體曝光後，多年未見的親戚也到場見面打氣，現場氣氛感人。