韓國瑜見證江蘇文峰集團簽約採購農漁產

江蘇文峰集團10日與高雄農、漁會簽立合作契約書，未來1年將採購新台幣5億元的高雄農漁產品。（照片：高雄市農業局） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜從星馬返台後又幫高雄拉到農漁產外銷訂單，江蘇文峰集團10日與高雄農、漁會簽立合作契約書，未來1年將採購新台幣5億元的高雄農漁產品，透由遠東航空兩岸空運貨機運載外銷，韓國瑜出席見證時肯定以銷售結合運輸的合作架構和消費模式，對於農漁業甚有助益，也樂見與“中央”及各方共同行銷農漁產、幫助農漁民，開創更美好的生活和經濟。



10日在高雄樺舍國際會議廳舉行簽約儀式，由文峰集團董事代表賈云博與高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄區漁會理事長謝龍隱來共同簽立同意1年5億元新台幣採購額的農漁產品契約，同時遠東航空也與文峰集團簽下貨運包機合約，現場由韓國瑜、江蘇文峰集團總裁薛健、及遠東航空董事長張綱維到場見證。



韓國瑜表示，文峰集團採買高雄農漁產，利用遠東航空貨機載送，一併解決產品銷售和運輸的問題，而文峰擁有數百家超市和數十個商場通路強大，對農漁民生活有明顯立即的幫助；日前赴星馬行銷，商品一上架便銷售一空，足見消費者對高雄製作、出產的品質放心，未來銷售模式將採取生產者透過農漁會直達消費者手中，減少剝削這是市府堅持，將讓生產者提高獲利、消費者得到公平合理的價格。



農業局表示，5億元採購額的農漁產、加工品及伴手禮的訂單，且未來仍有合作空間，將持續擴大高雄產品的外銷通路。而以往產品外銷中國大陸多透過廈門航線，以船運送達港口後迅速分送至各地水果經銷商，今年高雄增加平潭航線，從高雄港出發到中國大陸的船運時間約8-9個小時，市府樂見遠航增加空運貨機，相信能大幅減少農產品的運輸時間，維持鮮度及品質。



江蘇文峰集團主要是以商貿業、飯店業、汽車服務業、房地產和產業投資為主的綜合型企業集團，總資產超過200億元人民幣，集團現有全資或控股企業100餘家，員工數超過兩萬人。連續十幾年名列中國企業500強和中國民營企業500強之上市公司，擁有上海、蘇州地區多家星級酒店，並大力轉型升級跨足新興產業。