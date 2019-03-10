英首相遭警告：脫歐協議若無改變將再遭重挫

中評社香港3月10日電／英國國會下議院2個疑歐派重要黨團領袖今天(10日)表示，首相特雷莎·梅(Theresa May)提出的脫歐協議修正版若是沒有向歐盟取得任何改變，那麼她的脫歐協議將會在下議院遭到二度重挫。



RTI消息，隨著3月29日英國脫歐時間的逼近，特雷莎·梅政府仍在最後一刻，奮力取得歐盟同意修改脫歐協議內容，以便在12日送交下議院表決時能夠順利過關。但是特雷莎·梅與歐盟方面的交涉，至今仍不順利。



若是特雷莎·梅的脫歐協議在12日的表決遭到否決，也就是繼1月15日她與歐盟談妥的脫歐協議版本，慘遭下議院以230票羞辱式的否決後，再度遭到下議院打回票。



特雷莎·梅已經表示，若是下議院12日否決她提出的脫歐協議修正版本，她將會向下議院提案，由議員們決定是否要以無協議脫歐，或是延後脫歐日期等2個議案進行表決。



撐起特雷莎·梅少數政府的北愛小黨民主聯盟黨(Democratic Unionist Party)副黨魁陶茲(Nigel Dodds)，以及保守黨(Conservative party)疑歐派團體重要人士、英國前脫歐部政務次長貝克(Steven Baker)，今天都對12日下議院表決特雷莎·梅脫歐協議修正版本提出警告，並認為“政治前景黯淡”。



陶茲與貝克在“星期日電訊報”(Sunday Telegraph)撰文指出：“若是特雷莎·梅再度向下議院提交表決，但是一份未改變的脫歐協議，必定會遭到保守黨與民主聯盟黨相當多數議員的重擊。”



目前脫歐協議存在的最大爭議仍然是“愛爾蘭邊境保障措施”(Irish backstop)，英屬北愛爾蘭(Northern Ireland)與愛爾蘭是英國與歐盟國家唯一的陸地邊界，在英國脫歐後，歐盟與英國都同意北愛與愛爾蘭之間，不要出現邊境檢查的硬邊界(hard border)。



但是歐盟要求在英國脫歐後，繼續讓北愛留在歐盟的關稅聯盟(customs union)，然而英國卻因脫歐而離開關稅聯盟，如此安排將使得英國變成“一國兩制”，引發英國國內一片反彈聲浪，指控歐盟意圖分裂英國。



英國議員也擔心脫歐協議裡的“愛爾蘭邊境保障措施”，將使得英國被迫無限期地遵守歐盟規則。不過，歐盟卻宣稱這是對愛爾蘭的重要“保障”措施。