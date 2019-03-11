港區人大朱葉玉如談大灣區科創：需重視人才

全國人大代表、香港科技大學副校長、中國科學院院士朱葉玉如發言（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月11日電（中評報道組）全國人大代表、香港科技大學副校長、中國科學院院士朱葉玉如在全國兩會期間就推動大灣區科技創新提出相關建議。朱葉玉如表示，隨著粵港澳大灣區建設的進行，香港和內地的科技交流合作更加緊密，香港也可以進一步發揮基礎研究和國際化的優勢，在國家科技發展中發揮更大的作用。



朱葉玉如談到，粵港澳大灣區是今年兩會大家討論的焦點之一。政府在上個月正式公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，為大灣區的建設提供了清晰的戰略定位和發展方向。政府工作報告計劃報告和預算報告中，都提出了要落實粵港澳大灣區的建設規劃，這標誌著大灣區的建設已經進入了全面開展落實的重要階段。在此之前，習主席去年5月做出了關於推動內地和香港科技合作的重要批示，也標誌著大灣區的發展迎來了新的機遇。



作為一名科研工作者，朱葉玉如對推動粵港澳大灣區科技創新提出看法。她提到，首先要明確粵港澳大灣區建設國際科技創新中心的目標定位，合理分配資源。國家堅持創新引領發展的財政預算政策、在科技方面的加大投入，以及在科技支撐能力上的提升，這些對於科研工作者來講是很大的激勵和鼓舞。大灣區有很好的科研基礎，也匯集了眾多優秀的人才。應該充分利用大灣區的科研資源，根據國計民生的需求，進行布局，強化基礎研究以及成果的轉化。



“譬如說香港等城市的人均壽命位居前列，但同時也面臨社會老齡化的壓力，各種相關疾病給社會發展和人民健康帶來了沉重負擔，健康老齡化的研究就顯得特別重要。”朱葉玉如說，目前國家科技資金過境的政策已經實施，所以也可以探討通過不同的方式來推動健康老齡化研究的可行性。比如國家實驗室、重大科技專項等，並希望起到帶動的作用，促進國際科技創新中心的建設，來提升人民健康水平和生活的質量。