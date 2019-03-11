高雄市養不起熊貓？潘恒旭：將找企業募款

高雄市觀光局長潘恒旭表示，市政府會成立兩岸熊貓小組，預計6月赴重慶考察，經費若不足將找企業贊助。（中評社 資料照） 中評社高雄3月11日電（記者 高易伸）近日傳出大陸有意贈送高雄兩隻熊貓，但時代力量高雄市議員林于凱、黃捷擔憂市府“養不起”或具“統戰”陽謀？黃捷指出，高雄市壽山動物園每年預算僅新台幣3千多萬，但台北木柵動物園第一年為了兩隻熊貓“團團、圓圓”就花費超過4千萬元，質疑根本養不起。對此高雄市“觀光局長”潘恒旭晚間接受中評社訪問表示，飼養經費會找企業贊助，且市府將成立熊貓小組，預計6月赴重慶進行考察。



高雄市長韓國瑜稍早也針對“熊貓”回應說，“熊貓等於是大陸國寶，而且很多人喜歡，如果來高雄一定會造成很大轟動，只是這個過程中還有很多問題需要來逐步克服，到時候一定是市政府跟議會聯合來表態！”



中國國民黨高雄市長韓國瑜本月22至28日將訪問香港、澳門、深圳、廈門。媒體報道，大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛近日表示要“提出送熊貓給高雄的建議”。高雄市“觀光局長”潘恒旭也臉書上貼出熊貓照，證實市府將成立熊貓小組喜迎重慶動物園的一對公母熊貓“雄雄”與“融融”。



潘恒旭也解釋熊貓為何取名“雄雄”跟“融融”說，因提案人為台灣省人大代表許沛與重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛暫取之代號，有高雄城市名稱與融合寓意，“不過這只是代號，未來等所有相關程序皆通過，重慶熊貓可以正式到高雄的時候，再由高雄市民共同取名！”



傳出大陸要送高雄市一對熊貓，綠營鋪天蓋地反對。時代力量市議員黃捷、林于凱則提出“政治歸政治、熊貓歸熊貓”、“熊貓統一”、“財政評估”及“動物福利”等疑慮，更舉馬來西亞國家動物園因不堪熊貓長期照顧經費，只好將兩隻熊貓送回中國大陸為例，強調壽山動物園有更多動物需要被好好照顧，若引入熊貓，其他動物會不會變得很可憐？