全美台灣同鄉會：不歡迎柯文哲訪美、不接待

全美台灣同鄉會發表聲明，不歡迎柯文哲訪美、不接待。(全美台灣同鄉會) 中評社台北3月10日電／全美台灣同鄉會9日聲明列舉無黨籍台北市長柯文哲上任以來親中反美的9項言行，強調讓多年致力改善台美關係的同鄉會不敢苟同，決定對“昔日的好朋友”訪美時不支持也不接待。



柯文哲16日至24日將訪美，參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4城市，但在華盛頓期間，僅參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說，未安排國務院、國防部。



全美台灣同鄉會9日發出聲明表示，在自由開放的民主時代，同鄉會熱情迎接任何有志於發揚台灣民主公義主體性的好朋友，其中也包括柯文哲。對昔日的好朋友做出不接待聲明是同鄉會痛苦的決定，但在變動的政局下，同鄉會必須堅持不變的價值。



聲明指出，柯文哲親中反美的態度嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。因此全美台灣同鄉會各分會合議後達成決議，決定不支持且不接待柯文哲訪美行程，同鄉會也呼籲全美台僑不要接待“投機的政客”。



聲明也一一列舉對柯文哲言行的不滿之處，包括對轉型正義的輕蔑讓許多走過威權時代的台美人心寒；面對中國對台灣國際空間與日俱增的打壓與武力威脅，非但未譴責，還提出“兩岸一家親”，兩岸關係是“先有後婚”等說法；質疑台灣軍隊“撐不了兩天”；台灣只是美國“貨架上的商品”，直言美國總統川普會出賣台灣等，林林總總共9項。



聲明指出，柯文哲的種種言行，讓多年致力改善台美關係的同鄉會成員不敢苟同。柯文哲過去曾與同鄉會建立深厚的情誼，一度讓成員相信他能帶來台灣新政治的契機。但見到他過去4年的轉變，許多成員從一開始的包容、忍耐，轉變為失望、寒心，甚至憤怒。



聲明最後表示，對於將來訪的柯文哲不會如影隨形抗議，因為從 “熱烈歡迎”到“拒不接待”已經充分表達台僑最民主文明高度的抗議。同鄉會也期盼柯文哲能以台灣為重，重拾同鄉會對他的信任。