中評鏡頭：北京故宮箭亭展 看滿族尚武

北京故宮箭亭武備文物展，可以看到乾隆禦用大閱甲及八旗盔甲。（中评社 黄文杰摄） 中評社北京3月11日電（記者 黃文杰）來北京故宮遊玩，有看不完的宮廷建築，也有聽不完的宮廷內鬥故事，倒是清朝入關，一統江山後，未了避免被漢族同化。自皇太極至嘉慶歷代皇帝間，均強調學習騎馬射箭，必須維繫騎射本領。



位於紫禁城東部景運門外、奉先殿以南的開闊平地上，就是清朝皇帝及其子孫，名義上練習騎馬射箭之所。



不過清帝及其眷屬，很少待在紫禁城，實際皇子皇孫們學習騎馬、校射的地方為圓明園山高水長樓旁“西廠”或稱“西苑”。



為防止滿族受到漢族同化而導致祖制湮滅，特別建立箭亭，提供清朝皇帝及其子孫練習騎馬射箭。



乾隆帝和嘉慶帝均曾在箭亭射箭並且操演武藝。每逢皇帝及其子孫在此跑馬射箭時，便在箭亭前擺放箭靶，列隊於兩側的武士搖旗擂鼓。



來到箭亭中央，這裡有寶座，寶座東側有臥碣1座，刊刻著乾隆十七年（1752年）上諭，內容是要求滿清貴族“衣服語言，悉遵舊制”，“操演技勇，時時練習騎射”，並且告誡子孫“永垂法守”。



箭亭前為寬敞開闊的平地，是殿試武進士閱技勇之處，屆時需要考試馬步、射弓、刀石。



2017年2月20日，北京故宮箭亭南側，出現銅雕五牛，這是由朱炳仁根據故宮博物院藏唐代韓滉《五牛圖》而塑造。



北京故宮也在箭亭設立武備文物展，首次以武器為主題的常設展，共展出文物35件／套。



包括皇太極至嘉慶歷代皇帝禦用的馬鞍、盔甲、馬鞭、弓箭、櫜鞬等，呈現清代統治者對武備的重視。