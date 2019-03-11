中評關注：為爭取馬支持　朱立倫轉向挺核四

朱立倫轉而挺核四，與馬英九一致。（馬英九辦公室提供） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的國民黨前主席朱立倫近來拋出重啟核四議題，10日還和馬英九參加“2019民間能源會議”探討核能問題。相對朱立倫在新北市長任內反對核四重啟的態度，朱此次轉向，正是要爭取馬英九在國民黨內初選的支持，以求在面對黨內的前“立法院長”王金平強力競爭時能勝出。



由於核四位於新北市貢寮區，朱立倫之前任新北市長時，多次對於議題強硬表態，包括他曾說，只要他在任，核四別想運轉，以及無法處理核廢料，憑什麼使用核能？朱也認為，核四完工封存是多數共識等等。甚至馬英九去年領銜發起的以核養綠公投，朱立倫也曾說他不會連署。



但朱立倫上月底訪美回台後接受平面媒體專訪就說，如果他執政，基於“國家安全”考量，當能源不足的時候，他願意重啟核四，引起各界議論。



朱立倫會有這樣的態度大轉變，一方面是看到民進黨政府執政時遇到的能源困乏的窘境，另外，很大原因也是朱要爭取馬英九在2020大選的支持。



以各方面來看，馬英九各種立場都和朱立倫相近，但唯獨在核能的議題上兩人卡卡，即便朱立倫之前曾說他常和馬英九見面，但馬對外從外明確表態他支持朱選2020。有趣的是，在朱上月底表態願意重啟核四，他和馬在出席一個畫展時，馬英九被媒體問到是否支持朱選2020，馬就表態說“我們從一開始就支持他！”



由此看來，馬英九和朱立倫之間的卡卡障礙，因為核能議題的一致已掃除，而如獲得馬的支持，這會讓朱在國民黨內初選競爭上取得不少的加分。畢竟黨內目前除了人氣當紅的韓國瑜外，馬英九的各種聲勢仍有一定影響力，朱如能讓眾多死忠的馬粉支持他，依朱的民調本就在黨內居於領先的狀況，在黨員投票部分，也能獲得極大挹注，那要爭取出線就非難事了。