中評關注：民進黨拼最後一口氣　派系鬥很大

基隆市長林右昌也正在訪問美國。（取自林右昌臉書） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德強力輔選台南第二選區“立委”補選候選人郭國文，提到民進黨只剩下最後一口氣，而最近幾個事件也觀察到民進黨除了對外力拼這一口氣的延長外，黨內新潮流以及“正國會”兩大派系，也正在力拼。



3月16日登場的“立委”補選共有四席，最受關注的是新北市三重、台南第二選區，民進黨分別提名余天、郭國文，余天屬“正國會”，郭國文則屬新潮流。



這場被視為2020前哨戰的選舉，除了民進黨與國民黨火拚，民進黨兩大派系也較勁，新潮流、“正國會”誰能勝出，氣勢就能上揚。



民進黨桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌最近一前一後訪問美國。新潮流的鄭文燦先行訪美，並進到白宮、國務院等重要的地方，“正國會”的林右昌隨後訪美，他在出發時也說，白宮、國務院等鄭文燦到訪的地方，他應該都會去，兩人之間似乎也聞到一點派系之間的競爭。



而蔡英文雖然之前曾經到台南果園訪視，間接為郭國文站台，但蔡日前又特別在“正國會”“立委”陳亭妃安排下到台南宮廟參拜等，似乎也在平衡兩個派系。畢竟親近新潮流的台南市長黃偉哲，在選舉期間與陳亭妃關係處理得並不好，蔡英文必須要顧及兩個派系的平衡，避免過於親近新潮流，在台南失去陳亭妃另一方勢力的支持。



現在民進黨為了2020連任正在拼最後一口氣，但黨內兩個重要派系新潮流、“正國會”也不忘為了未來繼續累積實力。若2020民進黨真的失去政權，那下一次的大選，將會是新的局面，是否真的就是鄭文燦接班？或是“正國會”的掌門人、“交通部長”林佳龍或林右昌也想要積極布局？民進黨在面對國民黨、無黨籍台北市長柯文哲的外部挑戰，內部派系競爭也仍持續。

