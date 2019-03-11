習近平：只要能做到的都要盡力去做

習近平參加福建代表團審議發表對台工作講話（來源：新聞聯播截圖） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）3月10日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加福建代表團審議。會上，他發表了重要講話，其中涉台內容占301字，提出了對台工作“八要”。這也是習近平總書記在兩會期間首次發表對台講話。習近平表示，對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細，要把工作做到廣大台灣同胞的心裡。



福建是對台工作的最前線，也是習近平工作近十八年的地方。因此，昨天習近平在參加福建代表團審議時，也特別談到了涉台內容。他指出，要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心裡，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。去年以來，我們推出“31條惠台措施”，福建實行“66條實施意見”，取得顯著成效，廣大台灣同胞都是受益者。要把這些措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。



（中評社報道組：林艷、徐夢溪、張爽、張心怡）

