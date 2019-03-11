中評關注：藍綠台南大車拚　大咖肉搏戰上陣

賴清德操盤民進黨台南“立委”補選，10日的造勢大會上強打護台抗中。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月11日電（記者 趙家麟）藍綠在台南“立委”補選大車拚。選前超級周六日，雙方大型造勢互別苗頭，經濟牌對決政治牌。馬英九、蔡英文本周一都要在台南助選，深綠票倉的對決，已進入肉搏戰。



3月16日登場的“立委”補選共有四席，最受關注的是新北市三重、台南第二選區深綠票倉，民進黨能否守得住。



台南“立委”補選的第二選區，包括七股、佳里、麻豆、玉井等農業、養殖漁業重鎮，號稱“綠到出汁”，賴清德全力坐鎮操盤、府院黨大動員，對上“韓流”發威，現在已進入最後一周。



選前的超級周六日，“韓流”9日在佳里創造兩萬多人潮，讓從政20多年的國民黨議會黨團書記長蔡育輝也表示，這是歷來台南所見的最盛大的選舉造勢活動。韓國瑜“人民要過好日子”的庶民經濟牌，在高雄翻盤後，已經搶進台南。聲勢浩大，賴清德在10日的造勢場合也不得不承認，目前民進黨的空戰是輸了一些。



民進黨在周日的造勢活動，遊覽車大動員，各派系大集結，冒雨力挺郭國文。面對“韓流”的經濟牌，賴清德把這一場選舉的基調，拉高守護台灣、抗中的概念，直指台南一席“立委”補選“關係台灣民主存亡的選戰”、“捍衛台灣的自由民主與人權”。一路的強調政治訴求來凝聚向心，賴要硬押這一局是民進黨能否重新站起來的指標。



地方選情觀察，“韓流”台南發威，人潮雖多，但許多是來自全台各地的“韓粉”，空軍能否落實為選票？綠營冒雨造勢，遊覽車大動員，載來的群眾，有很多也不是第二選區的選民，到底真正挺綠的選票有多少？藍綠都在探彼此虛實。



藍綠之外的一個變數，是退出民進黨參選的陳筱諭，到底會分走多少綠營選票。綠營造勢大會上播放陳水扁臉書挺郭國文影像，還找扁的醫療顧問團召集人陳昭姿要挺扁者歸隊，足見民進黨非常在乎綠營分裂的困境。



但陳筱諭陣營10日痛斥民進黨新潮流又開始消費陳水扁、操作棄保了！陳筱諭稱扁的官司、自由，扁子陳致中未來的政治前途，全部都掌控在民進黨新潮流手中，試問扁此時能說出自己的心內話嗎？



藍綠大造勢之後，沒有歇下腳步，反而更要繃緊神經。馬英九、蔡英文都將到台南為各自的黨提名候選人加持。



11日本周一上午，謝龍介有國民黨前主席馬英九就到台南，從學甲慈濟宮、新化護安宮拜廟參香，到市場掃街、走訪地方農特產的地瓜產業。有大半天都待在台南助選。



民進黨方面，除了賴清德持續上午陪同郭國文掃街外、安排科技產業發展記者會，下午有黨主席卓榮泰陪同山區車隊拜票外，蔡英文晚間將到善化慶安宮和郭國文一起祈福，選情已進入藍綠大咖在台南肉搏戰的階段。