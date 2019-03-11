中評關注：大熊貓前進高雄？韓國瑜如何達陣

中國國民黨籍高雄市長韓國瑜之後恐得面對棘手的熊貓議題。（中評社 資料照） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜月底即將訪問大陸進行交流，卻因傳出重慶市提出“向高雄市贈送大熊貓”建議，再度挑起兩岸議題敏感神經。熊貓來高雄可增加觀光賣點，但綠議員卻設下重重政治障礙，韓國瑜如何用“政治零分，經濟一百分”模式引進，化解綠營的杯葛，有待考驗。



媒體報道大陸重慶市台聯會長許沛提出贈送熊貓建議，希望重慶動物園與壽山動物園能密切交流，高雄市“觀光局長”潘恆旭也證實將成立熊貓小組，並說“雄雄和融融要來高雄了。”對此，高雄市長韓國瑜也表示，“這要尊重高雄市議會的態度”，最後一定是市議會與市府聯合表態。



對於熊貓一事，韓國瑜受訪表示“感謝提案的人願意將大陸的國寶送到高雄來，很多人喜歡看熊貓，高雄一定會造成很大的轟動”。不過，壽山動物園是否養得起？養 一對熊貓一年花費超過新台幣3000萬元，等同壽山動物園整年業務支出3200萬元，門票收入僅1800萬元，意謂著以目前來說根本養不起。



不過綠營議員最關注的是政治議題，2008年大陸將四川臥龍自然保護區的兩頭熊貓“團團”、“圓圓”贈與台北市立動物園，華盛頓公約CITES秘書處便認定此項熊貓移交屬於“國內交易”。曾任高雄市議會議長的民進黨籍市議員康裕成強調願意支持引進熊貓，但堅持台灣不能被矮化為“國內運送”。



該如何避免從單純的“兩個動物園”友好交流，落入麻煩的“兩岸複雜政治問題”，這個話題要有共識，恐怕之後還會爭得沒完沒了，尤其2020大選將屆。



