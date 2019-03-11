李風：憶蔣緯國談統⼀ 看當今國⺠黨現狀

李風與蔣緯國合影（1995年） 中評社香港3月11日電（作者 李風）1995年底，中共總書記江澤⺠發表了著名的對台講話，俗稱“江⼋點”，我赴台訪問，與“總統府”、陸委會⾼層官員接觸交流後，他們都表示對⼤陸對台最新呼籲持正⾯態度。台灣重要友人建議，有時間⼀起去拜訪一下中華戰略學會會長蔣緯國上將。聯繫上後，蔣緯國聽說是香港新聞界年輕朋友要拜訪，非常⾼興，約我們第⼆天上午在中⼭北路中華戰略學會會面。



李登輝當年任“中華民國總統”、國⺠黨主席，開始清除⼤陸籍國⺠黨老⼈，蔣緯國之前任“國安會秘書長”，⾒他時，已被解除職務，僅任“總統府”不給職戰略顧問，純屬掛職，辦公室已被搬到中華戰略學會。



到蔣緯國將軍辦公室，⼀⾒面，他特別⾼興，舉起⼿啪的向我敬了個軍禮，他穿著很莊重，⻄裝筆挺，上衣⼝袋還放了袋⼱，表示對香港客⼈的尊重。他備了上好凍頂烏⿓茶，我們邊喝茶邊談，我備了錄音機放在茶幾，畢竟他是軍⼈出⾝，沒有太多客套話，即展開了話題。



其實，蔣緯國由於被李登輝及台獨份⼦重點⼈⾝攻擊，那段時間常⽣氣，引發了⼼臟病，剛開了⼑，腎臟也有問題，每周要洗腎三次，他告訴我下午要去醫院。但和我談話並不累，中氣⼗⾜談了兩個多⼩時，概括起來，重點有三：



一、強烈期待中國盡早統⼀，期待⼤陸⽅⾯在統⼀⽅⾯多做點事。他對我說，估計他這一代老⼈統⼀看不到了，但是，像我這代年輕⼈應該可以看到，應該要有信⼼。





他說，江⼋點主張中國⼈不打中國⼈很好，提出結束敵對狀態，達成和平協議也很好，很具體的步驟。



他對鄧⼩平特別尊祟，特別贊嘗香港⼀國兩制，認為這是和平解決香港問題的⽅案，特別期待香港的順利回歸。我也向他介紹了香港情況。他說，他有很多香港朋友，特別要我回港後轉達對幾位香港朋友的問候。

