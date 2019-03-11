中評關注：熊貓政治學藍綠小心應對

大陸擬贈高雄市熊貓，毛茸茸的政治符號藍綠怎過招？（中評社） 中評社高雄3月11 日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後雖強調“政治零分、經濟一百”，但敏感的政治與兩岸議題始終圍繞著他。近日兩岸議題也從嚴肅的九二共識轉到毛茸茸的熊貓上。熊貓是大陸國寶，本身也具某種程度的政治符號，可說是友善、和平的象徵，所到之處都讓粉絲瘋狂，難怪綠營一聽到熊貓要來高雄市熊貓就大力反對。



時間回朔至2009年（虎年），時任國民黨高雄市議會議長莊啟旺曾希望從大陸廣州香山動物園引進兩隻白老虎“昭海、歡樂”至高雄壽山動物園以增加觀光亮點。莊議長當時積極推動，但過程幾經折衝，最終才敲定以“熊貓模式”順利將兩隻白老虎成功帶到動物園。



當時引進過程中引發不少保育團體強烈抨擊其行為“病態”，因白老虎為基因缺陷等，當時陳菊主政的高雄市“觀光局”更引華盛頓公約規範秉持處理，讓議長莊啟旺向時任高雄市長陳菊喊話，呼籲勿有意識形態！因台北已有“熊貓模式”，高雄市卻仍堅持要依華盛頓公約，根本是政治操作。



歷經9年時空轉移，現在大陸再次對高雄伸出友誼之手，欲贈致兩隻象徵“國寶”的熊貓。雖說“生命本身都是平等的，沒有尊卑之別”，但熊貓身價與政治符號確實強烈過白老虎，也難怪熊貓議題一出後，引發不少熱議。



大陸致贈台灣熊貓並非首例，但對過去綠油油一片的高雄與南台灣而言卻是新鮮的，韓國瑜保守表示，“熊貓等於是大陸國寶，而且很多人喜歡，如果來高雄一定會造成很大轟動，只是這個過程中還有很多問題需要來逐步克服，到時候一定是市政府跟議會聯合來表態！”



韓國瑜去年引發韓流讓藍營選情回春，進一步拿下市議會過半席次。基本上只要韓國瑜跟議長許崑源雙雙點頭，應不會有太大問題，但過程如何處理得圓滿漂亮？相關配套、經費等或聆聽民意，就是另外一番功夫了。



熊貓來高雄是好是壞？可能不是只單純以觀光利益與角度出發，當中更包含了兩岸關係、藍綠角力等政治考量。大陸願意致贈熊貓給高雄，基本上應是一種友善與交流的訊號。面對即將到來的2020大選，誰能處理好兩岸關係，自然能獲得更多台灣社會與人民的信任，這點再自然不過。因此熊貓議題，可大也可小。