朝鮮舉行第14屆最高人民會議議員選舉

中評社北京3月10日電／朝鮮10日舉行第14屆最高人民會議議員選舉，全國各地的選民將選出600多名議員。



新華社援引朝中社報道，朝鮮最高領導人金正恩當天上午前往設在平壤金策工業大學內的投票站投票。



當天上午，記者來到位於平壤326電線廠內的第17號選區第144號分區投票站。近千人身穿盛裝在投票站排隊等候，準備給本區候選人投票。



59歲的趙吉女是平壤市平川區道路設施管理所新村作業班班長，也是本次議員選舉的候選人之一。她告訴新華社記者，自己在2014年曾當選最高人民會議議員，此次是第二次作為候選人參選。她說，自己上了年紀，本以為此次就不參加選舉了，但沒想到再次被推薦為候選人。她認為，議員的責任就是及時滿足人民的需求，幫助人民解決生活中的各種困難。



63歲的金相熙在投票後告訴記者，此次選舉具有特殊意義，是一次緊密團結在最高領導人金正恩周圍、展示朝鮮人民團結一心的重要機會。



據朝方介紹，朝鮮各投票站10日的投票時間為10時至18時，但考慮到一些選民安排時間困難，也可選擇提前投票。投票當天不在本選區的選民也可在實際所在地附近的投票站投票。



據朝中社報道，截至當天18時，除在海外工作的選民外，登記在冊的全體選民均已投票。



最高人民會議是朝鮮最高權力機關，其議員每5年選舉一次。第13屆最高人民會議選舉于2014年3月9日舉行。