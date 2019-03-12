凌友詩答中評：兩制台灣方案應堅持兩原則

全國政協委員、前香港特區政府中央政策組高級研究主任凌友詩博士在人民大會堂接受中評社記者採訪（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）全國政協委員、前香港特區政府中央政策組高級研究主任凌友詩博士在人民大會堂出席全國政協全體會議期間接受中評社記者採訪，她表示，“一國兩制”台灣方案應該堅持幾個原則，這些基本的原則就是大前提：一個是“一個中國”的原則；另一個是習主席所說的維護國家安全、國家的主權和國家的核心利益的原則。



凌友詩出生於台灣高雄、16歲移居香港，後在香港大學取得政治哲學博士學位。她曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任，現在是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員。



凌友詩認為，在討論“一國兩制”台灣方案的時候，我們應該積極地思考香港、澳門過去在實踐“一國兩制”的時候所積累的經驗，包括遇到了哪些困難，後來是怎樣突破的，這些都非常的重要。“因為‘一國兩制’台灣方案涉及國家重大利益，也涉及兩岸未來的長治久安。它不是一種熱情，更多需要一種審慎，有堅定國家的利益、民族長遠利益的立場以及專業的知識。”



李克強總理在今年的政府工作報告中提出“要深化兩岸的融合發展”，這是“深化兩岸融合發展”第一次出現在總理的工作報告中。凌友詩對中評社說，深化兩岸融合發展非常重要。因為兩岸的統一最終是一個法律的關係，可是在這法律的關係的背後，需要一種深厚的交融、彼此的感情交流，而且彼此利益的互相關涉。國家的整個布局非常正確，這個基礎是必要的。



“我們追求兩岸的統一，現在也不斷努力在做，積累我們在經濟上、文化上以及大家彼此的感情方面的深入交融。我特別盼望兩岸能夠在共同弘揚中國傳統文化上面攜手起來。一方面是台灣過去在中國傳統文化的保存和發展上做了很大的努力，積聚了很多的人才，有很多的成果，包括國文教師，以及在各種方面、各個社會領域和民族宗教的積累。這些對大陸來說有非常積極的建設性意義。”



凌友詩說，提升台灣的中國傳統文化的人才，也有助於抵制台灣現在日益嚴重的皇民化，抵制台灣的右翼勢力在社會思想領域中的蠶食。