易綱首秀談匯率：中國的努力全世界有目共睹

中国人民银行行长易纲回答记者提问（中评社 张爽摄） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）中國人民銀行行長易綱昨天在兩會新聞中心召開的“金融改革與發展”記者會上回答了多個人民幣匯率問題。美國總統特朗普在競選中就指責中國是匯率操縱國，去年不斷升級的中美貿易摩擦中，匯率問題也是美方最關切的問題。



易綱在記者會上表示，人民幣在過去四年多的時間確實是有貶值的壓力，但是中國的貨幣當局面對貶值壓力，還是千方百計保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。在這個過程中，中國外匯儲備減少了1萬億美元。



這是易綱首次以中國人民銀行行長身份在兩會上召開記者會，他此前曾多次以副行長的身份在兩會記者會上回答記者提問。前央行行長周小川去年超齡退休，易綱接任行長。周小川擔任行長時，就攜同多位副行長一同參加兩會記者會，回答記者提問。這次易綱也延續了這一傳統，共三位央行副行長和他一同出現在主席台上。



易綱還說，人民幣匯率會在市場決定的機制下，變成一個非常有吸引力的、可自由使用的貨幣，中國的老百姓、中國的企業和全世界的投資者將對人民幣越來越有信心。



易綱說，中國為穩定匯率所作出的努力全世界都看得非常清楚，包括美國財政部的匯率評估報告中關於操縱匯率的標準和數據的討論也可以證明這一點。



在談及外界關心的人民幣匯率走勢問題，易綱說，經過這麼多年市場機制的不斷形成和完善，中國企業對人民幣匯率彈性越來越習慣了，老百姓對彈性也很習慣了，市場上對風險的對衝工具也越來越多。比如說衍生產品、套期保值、遠期等工具對企業，或者對各種需要的群體，都越來越完備。中國的股票市場和債券市場越來越開放。在開放的過程中，外國投資者要投資到中國市場，也要對它投資的頭寸進行套期保值。這些工具都越來越方便，交易量也越來越大，成本也相對變得比較適度。



“這樣一個市場建設和中國開放的總的形勢，會使得人民幣匯率更加向市場決定的改革方向不斷邁進。而且隨著市場工具的增多和完善，人們的預期也越來越穩。比如看最近這一輪，人民幣匯率從去年到今年現在，人民幣6.72元等於1美元，這個過程中反映了市場越來越成熟，預期也越來越穩。”



易綱說，人民幣匯率會在市場決定的機制下，變成一個非常有吸引力的、可自由使用的貨幣，中國的老百姓、中國的企業和全世界的投資者將對人民幣越來越有信心。