快評：習近平福建團“八要”講話 三大意涵

中評社快評/中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3月10日下午參加福建代表團審議時，發表了重要講話，其中涉台部分提出“八要”：要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心裡，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。去年以來，我們推出“31條惠台措施”，福建實行“66條實施意見”，取得顯著成效，廣大台灣同胞都是受益者。要把這些措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。



我們認為，習近平在兩會福建代表團的“八要”涉台講話非常重要，至少有三大意涵：



第一，指出現階段對台工作的重要方向和總體要求，包括要探索兩岸融合發展的新路，強調對台工作既要著眼大局大勢又要注重落實落細，要在對台工作中貫徹落實好以人民為中心的思想，只要能做到的都要盡力去做。



第二，突顯福建在對台工作中的特殊性和重要性，再次強調的“新四通”（提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，都跟福建的對台工作有密切的關係，希望通過為“新四通”的“應通盡通”，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。



第三，肯定福建在落實習近平新時代對台重要論述的實踐創新與先行先試，包括肯定福建為落實“31條惠台措施”而提出的“66條實施意見”取得顯著成效，讓廣大台灣同胞受益。

