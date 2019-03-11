全美台灣同鄉會轟柯　孫大千：因柯不挺“台獨”

全美台灣同鄉會拒絕接待柯文哲，孫大千在臉書提出批評。（照片：孫大千臉書） 中評社台北3月11日電／全美台灣同鄉會10日發出聲明，提出“九大事證”指責無黨籍台北市長柯文哲親中反美，因此決議不支持且不接待柯訪美行程，也呼籲全美台僑不要去接待如此投機的政客。中國國民黨前“立委”孫大千今日在臉書批評，他們刻意地給柯文哲扣上一個“嚴重違背台美共同的價值與情誼”的大帽子，真正的原因，只是因為柯文哲“違背了全美台灣同鄉會堅定支持台灣獨立”的立場吧？



以下為孫大千臉書全文



這“九大事證”根本就是“欲加之罪，何患無辭”！



首先，不過就是因為一句“兩岸一家親”，全美台灣同鄉會就要把柯文哲說的如此十惡不赦，不覺得太過頭了一些嗎？



其次，就算柯文哲主張，和中國大陸維持友好交往的關係，為什麼這就代表“反美”了呢？現在難不成美中兩大強權，要展開全面開戰了嗎？曾幾何時，台灣要在美中之間選邊站了呢？



再說，柯文哲如果真的“反美”，他又有什麼必要去訪問美國呢？美方又怎麼會配合安排相關官員的會見行程呢？這樣的邏輯怎麼會說的通呢？



其實，全美台灣同鄉會之所以刻意地給柯文哲扣上一個，“嚴重違背台美共同的價值與情誼”的大帽子，真正的原因，只是因為柯文哲“違背了全美台灣同鄉會堅定支持台灣獨立”的立場吧？什麼時候“台美共同的價值與情誼”和“台灣獨立”畫上了等號呢？



更好笑的是，柯文哲一個簡單的訪問美國，居然就會“破壞台美關係”，如此的危言聳聽，也未免把台美關係看得太過於脆弱了吧！說穿了，若不是因為全美台灣同鄉會把柯文哲視為“背叛者”，又有什麼必要大陣仗地發動全美聯合的封殺行動呢？