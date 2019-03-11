王志剛：對民營企業的科創支持會一視同仁

科技部部長王志剛（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請科技部部長王志剛、副部長李萌、戰略規劃司司長許倞、政策法規與創新體系建設司司長賀德方、資源配置與管理司司長張曉原就“加快建設創新型國家”相關問題回答中外記者提問。王志剛表示，只要民營企業願意投身國家的創新驅動，投身科技，並且以科技作為自己企業戰略發展的核心安排、制度安排、競爭力要素，吸引人才、管理各方面，圍繞這方面來展開，科技部在項目、創新平台建設方面，我們都會一視同仁，給予支持。



王志剛說，民營企業中間有很多高技術企業，中國現在市場主體上億戶，企業數大概三千多萬戶，這三千多萬戶中間，高新技術企業大概有18萬多戶。這18萬多戶高新技術企業中間，70%是民營企業，我們知道很多民營企業在全國乃至全球，在其所在領域都是非常優秀的。如果我們不把民營企業科技創新這件事做好，我們70%的高新技術企業的工作沒做好，就很難說科技部服務高新技術企業工作就做好了，這是我們必須做好的工作。



他指出，習近平總書記在民營企業座談會上，對民營企業在科技創新方面也提出了很多殷切的期望。一個企業的發展有多方面的，有企業的文化，有企業的發展理念，有企業涉足的領域，有企業自身的一些禀賦，以及企業管理方面的體制機制制度方面的安排，另外還有企業領導人自己的素質、自己的風格等等，包括企業的人文環境，都會對企業發展產生很大的影響。但是企業必然是以產品到社會上交換，最後形成自己的收入和利潤，然後來循環發展，所以在這一點上，什麼樣的產品受市場歡迎？當然是科技含量高，有好的設計，有市場需求，並且價廉物美，成本永遠是企業的一個重要考量。所以企業搞創新是自然而然的，也是可持續發展的要求，想把這個企業辦成百年老店必須要做的。人類因為對科學對技術的不斷追求，才不斷進步，企業也是如此。



王志剛表示，鼓勵民營企業這一塊，我們和工商聯很多年以前就找了一些民營企業家來共同商量。當時我就說了一句話，從科技部來講，參與創新不問出身，國有、民營都一樣，規則公平，機會公平，我們盡量有個好的環境，好的規則，提供平等的機會，這是我們要做的事情。另外，我們和工商聯也發布了一個支持民營企業發展的指導意見，包括民營企業參加國家科技項目，並且在民企也建立了一些高水平的研發機構，包括國家重點實驗室、國家工程技術研究中心等等，這是不分國有、民營，只分這個企業有沒有在科技創新方面有個很好的戰略。所謂戰略，就應該是長期堅持，一以貫之，不是技巧，不是戰術，打一仗換個樣子，是持之以恒，一以貫之的，是指導全面的、系統的，而不是局部的。所以，只要願意投身國家的創新驅動，投身科技，並且以科技作為自己企業戰略發展的核心安排、制度安排、競爭力要素，吸引人才、管理各方面，圍繞這方面來展開，科技部在項目、創新平台建設方面，我們都會一視同仁，給予支持。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 張西特）

