王志剛：科研人員應有強烈責任感

王志剛回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請科技部部長王志剛、副部長李萌、戰略規劃司司長許倞、政策法規與創新體系建設司司長賀德方、資源配置與管理司司長張曉原就“加快建設創新型國家”相關問題回答中外記者提問。王志剛表示，科技本身就是雙刃劍，一項新技術、新成果帶來的既有好的一面，也有壞的一面。科學研究、技術創新和成果轉化，特別是在應用領域發揮科技的擴散性、滲透性，還是有一些不確定性的，這就需要我們科研人員有強烈的責任感、科學精神、道德操守和科研倫理，當然還有遵守法律法規等方方面面的要求。



被問及如何加強科研倫理和學風建設，王志剛說，任何主體及其活動都必須要有個好的環境，這個環境既是社會構建和營造的，更重要的是這些主體本身構建的。學風作風問題也好，還是倫理問題也好，都是如此。對這個問題，我想我們應該這樣看：



第一，科技本身就是雙刃劍，一項新技術、新成果帶來的既有好的一面，也有需要關注和避免出現壞的一面。所以，前不久我在接受部長通道採訪中說，要趨利避害。人類發展也是如此。比如，在遠古時期，雷電引發山火，害處是把山林燒了，破壞了人類生存環境。但是，當有的人把山火帶回家，用來加工食物，這樣就使人有更多的營養，促使人類比其他動物腦容量更大一些，身體更強壯一些，這就是趨利避害。像核的利用，原子彈對人類肯定是有破壞性的，但是進行核能利用，轉變成一種新的能源，就是有利的。今天的科技仍然有這樣一種趨利避害的要求。比如人工智能、基因編輯等，它帶來的是在工具方面、在能力方面的進步和延伸，或者新的一種貢獻，但同時，生物識別，對你的聲音、對你的臉都看得清清楚楚，會不會有隱私問題？基因編輯也是，有利於更多了解我們自身。對於疾病產生的原因以及抑制疾病的方法，實際上我們知道的還是很少，隨著技術發展，我們在逐步認識、逐步提高。比如說，2003年出現的SARS，讓我們有點手忙腳亂，現在H1N1、H1N9、埃博拉等病毒，一點也不比SARS威脅小，但是我們現在應對從容，這就是技術發展帶來的進步。當然，就病毒本身來講，我們既要研究它，又要防止它擴散，這又變成一個趨利避害的問題。



第二，科研倫理和學風作風問題，非常重要。科學研究、技術創新和成果轉化，特別是在應用領域發揮科技的擴散性、滲透性，還是有一些不確定性的，這就需要我們科研人員有強烈的責任感、科學精神、道德操守和科研倫理，當然還有遵守法律法規等方方面面的要求。一項科研活動該怎麼做，一項科技成果應用該怎麼做？科技部很關注，已經出台了一些規定，今後還要進一步研究出台相關制度規範進行引導、進行約束。要告訴和引導科學家從事科研活動應當遵守什麼樣的規範，轉化成果要遵守什麼樣的規定，使我們科技人員更加理性、尊重規律、敬畏法律，對於那些為了個人名利罔顧法律的行為要加以約束。同時，也希望新聞界和媒體朋友在這方面多做宣傳。進入創新型國家行列，很重要的一點是全民科學素質的提高。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：錢盈盈）

