一帶一路科技創新進展如何？王志剛答記者

科技部部長王志剛（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月11日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請科技部部長王志剛、副部長李萌、戰略規劃司司長許倞、政策法規與創新體系建設司司長賀德方、資源配置與管理司司長張曉原就“加快建設創新型國家”相關問題回答中外記者提問。王志剛表示，從第一屆高峰論壇到現在，我們把科技創新和“一帶一路”倡議緊密結合在一起，真正作為其中一個重點，一個亮點，也作為支撐“一帶一路”高質量發展、持續發展的一個重要動力。



王志剛說，2017年“一帶一路”高峰論壇時，習近平總書記提出“一帶一路”是創新之路，倡議啟動“一帶一路”科技創新行動計劃，具體內容包括，科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作和技術轉移4項行動。這是總書記在高峰論壇發表主旨演講時最具體的一個行動內容。我們按照總書記的要求，按照黨中央、國務院的部署安排，大力推進與“一帶一路”沿線國家的科技合作，使它真正成為科技合作之路、創新之路。



他表示，具體有一些數據，第一，在人文交流方面，去年我們組織了500多名“一帶一路”相關國家的青年科學家來華開展短期科研，發展中國家技術培訓班招收“一帶一路”相關國家學員超過1200人次。我們走進一些大學、科研院所的實驗室，經常能碰到一些國外的科學家。科學無國界，科技發展本身的滲透性、擴展性，使得我們必須要加強國際合作。國際合作的載體主要是人，人坐在一起、談在一起，才能合作在一起，這是國際合作最本質的，也是最直接的體現。



第二，鼓勵支持“一帶一路”相關國家產學研機構共建聯合實驗室。這件事也在大力推進，有些實驗室正在籌備過程中。



第三，與菲律賓、印尼等八個國家啟動或者探討建立科技園區合作關係，這一點也很受歡迎。中國的高新區在國外有不少合作，包括“一帶一路”沿線國家，而且很受歡迎。一些發達國家，也都有類似的高新技術園區，包括美國、法國、比利時、南非等等很多國家都有。



第四，與東盟、南亞、阿拉伯國家、中亞、中東歐構建了五個區域技術轉移平台，組織南亞青年科學家創新中國行、東盟國家青年科學家創新中國行活動。我們和一些國家還有創新挑戰賽等等活動。



王志剛指出，從第一屆高峰論壇到現在，我們把科技創新和“一帶一路”倡議緊密結合在一起，真正作為其中一個重點，一個亮點，也作為支撐“一帶一路”高質量發展、持續發展的一個重要動力。下一步，科技部將按照中央要求，配合做好第二屆高峰論壇的準備工作。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 後援記者：張西特）



