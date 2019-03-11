兩岸和平小天使互訪　台北民族國小開營

第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流（台北段）今天在台北市民族國小舉辦開營儀式。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流（台北段）今天在台北市民族國小舉辦開營儀式，正式展開7天的互訪活動。主辦的中華企劃人協會理事長翁林澄表示，兩岸都是一家人，活動是為兩岸發展創造一個夢，共同推動中華民族偉大復興。



兩岸和平小天使互訪交流活動是兩岸共同舉辦的一項跨世紀青少年的交流活動，由全國台聯、全國少工委和台灣中華企劃人協會共同發起與主辦的。自1992年7月舉辦第一屆以來，已經持續了27年，近2000名8至15歲的大陸和台灣少年兒童進行互訪交流，足跡遍布了大陸的14個省市、自治區和台灣的北中南，成為了兩岸青少年交流史上持續時間最長、年齡層次較低、影響面很廣的重點項目之一。



此次活動為上海回訪台北，由來自上海復旦大學附屬小學的29名和平小天使代表與來自台北的28名和平小天使代表組成，活動從9日開始到15日。大陸小天使們在為期一周的交流活動中，與來自台北民族等三所小學的小天使們“一對一”配對，並住進他們的家中，進行深入交流，也將前往101大樓、九族文化村、日月潭、台北故宮博物院等地參訪。



民族國小校長黃耀農在開營儀式中表示，今年迎來上海小天使，相隔九個月本怕孩子彼此生疏，但當大家見面那一刻，他發現擔心是多餘的，因為這九個多月孩子彼此都聯繫著，而兩岸和平小天使活動已持續27年，交流方式從一開始只是表演藝術，現在深入各家庭，更讓兩岸孩子從小有機會彼此了解信任。



翁林澄說，接待家庭是兩岸契合的重要媒介，兩岸小朋友相互合作、品嘗美食、相互學習彼此習慣，建立友誼，這活動從1992年開始推動，是兩岸交流年齡最小、最早，影響規模最大的，將近兩萬多人，一開始的的小天使至今也32歲當媽了，所以影響兩岸關係和平發展非常廣，兩岸都是一家人，為兩岸發展創造一個夢，共同推動中華民族偉大復興。



復旦大學附屬小學代表老師祈紀元則指出，這次上海小朋友來感受台灣的民族文化，他相信這樣的文化互相交流，在教育文化傳播上能起到領先作用。