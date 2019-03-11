民調：朱34.3%柯33.8%蔡21.9%

朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／由資深媒體人周玉蔻所創辦的網路媒體《放言》今日公布最新2020大選民調顯示，在三強鼎立的情況下，“蔡朱柯”三強對決，前中國國民黨主席朱立倫支持度為34.3%，無黨籍台北市長柯文哲33.8%，都贏過蔡英文21.9%，朱立倫成功扭轉劣勢。



台灣大學研究中心專業研究員黃麒儒分析本次民調表示，“從藍綠對決跟三強鼎立的支持度相比，蔡英文的支持度都是最低，但不管對決誰都很穩定，各約三成、二成，表示綠營目前仍然持續低迷，但有持穩的現象。加柯文哲市長參選，明顯掉了10%，單純數字來看，柯文哲對綠營有吸走三成五支持者的能力，這是民進黨必須面對的難題。”



黃麒儒進一步說， “不過柯文哲同樣可以從國民黨拿到12～18%的票，這對沒有執政優勢的國民黨來說，同樣致命。因為，從柯文哲的角度來看，國民黨是他的得票主力，他可以吸到國民黨二成五到四成的支持者，怎麼有效爭取國民黨支持者轉向，或是讓對他最有利的國民黨候選人出線，會是他參選的重要策略。”



根據民調顯示，在藍綠兩黨對決下，不論國民黨提名朱立倫、王金平甚至是韓國瑜角逐2020大位，朱獲50.0%領先蔡15.1%；王獲43.3%領先蔡9.1%；若真提名韓則其支持度高達54.9%，蔡的支持度僅剩31.6%。



此外，如果情況換成蔡英文、王金平與柯文哲對決，則柯文哲拿下39.6%的支持度位居第一，王金平坐二望一得到24.8%，蔡英文21.0%則為第三。



民調指出，若韓國瑜宣布參選，蔡英文、柯文哲都不敵韓42.1%的高支持度，將和“總統”大位擦身而過。



本次民調顯示，不管是在“蔡朱柯”、“蔡王柯”或“蔡韓柯”的組合之下，蔡英文都處於落後局面，雖保有20%的民意作為起跳基礎，但支持度仍墊底；朱立倫也從原先三強鼎立中落後柯文哲的劣勢中，打到平盤之上；而剛大陣仗表態參選的“喬王”王金平，站穩坐二望一的地位，來勢洶洶不可小覷。



值得注意的是，被問及柯文哲競選模式意向，高達35.9%民眾認為若是柯決定參選，應該採取“藍白綠對決”的獨立參選模式；29.0%反對參選；11.2%的民眾支持藍白合作，綠白合作則為9.2%。

